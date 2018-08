«Volem repetir les sensacions i el resultat del curs passat»

La victòria del Girona contra el Reial Madrid de la temporada passada va traspassar fronteres. Evidentment, Eusebio Sacristán, llavors entrenador de la Reial Societat va veure el partit i al·lucinar amb el triomf del conjunt gironí. Un any després, les banquetes s'han mogut i ara li toca a ell dirigir el Girona post Machín que té al davant l'oportunitat de tornar a carregar-se el Madrid a Montilivi. El tècnic castellà va assegurar ahir que s'espera un partit «tens i vibrant» que està convençut que serà «una festa» per als aficionats del Girona. «Després del que va veure el club l'any passat, la idea és repetir les mateixes sensacions i resultat». Aquest és el gran objectiu del Girona, fer patir el rival a base d'intensitat i fam. En aquest sentit, el tècnic va explicar que per a derrotar un rival de l'entitat del Reial Madrid caldrà estar d'allò més preparats. «Haurem d'aprofitar les nostres virtuts i recórrer als valors defensats els últims anys d'entrega, lluita i unitat. Els posarem al terreny de joc i amb l'ajuda de la nostra gent intentarem ser capaços de derrotar un rival del nivell del Madrid». Aquesta és la recepta d'un Eusebio que no ha estat mai capaç de derrotar el conjunt blanc com a entrenador però sí uns quants cops com a jugador.

Pel que fa al rival, Eusebio ha restat importància a l'absència de Cristiano Ronaldo. «Els últims anys han basat molt el seu joc en ell però els equips grans estan sempre per sobre de les individualitats. Apareixen jugadors que n'agafen el relleu», va assegurar. En aquest sentit, el tècnic de La Seca recordava que el Madrid amb Lopetegui ha canviat una mica. «Ha donat certs matisos a un bloc que ha funcionat molt bé els últims anys. Ara pressionen molt després de perdre la pilota i aposten per tenir superioritats per les bandes», deia.

De la seva banda, Julen Lopetegui, tècnic del Reial Madrid, va llançar un missatge d'alerta a la vigília de la visita a Girona tot recordant que els tres punts d'avui «poden ser definitius». «La Lliga és un premi a la regularitat. Cada partit és una conquesta i és definitiu. És la realitat de la Lliga. Genera situacions diferents i més endavant després de jugar un partit de Champions League, en un camp totalment diferent, caldrà tenir la mentalitat justa per afrontar aquests partits i per això és el campionat de la regularitat. Aquests tres punts poden ser definitius». A més a més, Lopetegui va referir-se a allò que va passar la temporada passada a Montilivi. «Sabem el que va passar l'any passat a Girona, per la qual cosa ens hem preparat per guanyar. Aquest és l'objectiu», va dir recordant la dura derrota de fa uns mesos que va patir el conjunt blanc a l'estadi.

L'exseleccionador espanyol va demanar que no es responsabilitzi cap dels seus jugadors en marcar els gols que anotava el davanter portuguès Cristiano Ronaldo, una labor que va deixar clar que es repartirà aquest curs entre tots els futbolistes de l'equip.