Els jugadors del Girona coincideixen que el gol de Bale va ser la sentència

A la conclusió del partit, els jugadors del Girona que van atendre els mitjans de comunicació a la zona mitxa, es mostraven convençuts que el tercer va resultar clau per al desenllaç del partit. Granell, com a capità del Girona, també va voler sortir a tranquilitzar tothom. «Hem de ser conscients del rival que teníem avui (ahir). Hem de tocar de peus a terra. Som el Girona i estem competint entre els millors equips». Per la seva part, el jove Pedro Porro assegurava, igual que la resta dels seus companys, que «amb el tercer gol ens hem vingut una mica avall».

Qui també va atendre la premsa va ser Marcelo. El jugador blanc admetia que «estem en el bon camí, i aquesta victòria ho confirma». Finalment, Benzema va explicar que «aquesta victòria contra un rival fort a casa és una gran victòria per a nosaltres», va sentenciar.