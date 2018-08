«L'orgull gironí» es mostra al món gràcies al futbol

El Girona-Madrid d'ahir va servir perquè Montilivi batés el seu rècord històric d'aficionats, amb 13.889, i per assolir el primer sold out (entrades esgotades) de la temporada. També per deixar clar que, definitivament, anar a futbol ara ja va més enllà del sentiment que puguin despertar els dos equips. Això és bussines i, si no, ja ho veuran quan es confirmi que el partit contra el Barça es juga als EUA i des de la Lliga vulguin comprar les ganes al club i a l'afició. Des que a primers d'any va aterrar al club per liderar l'àrea de ticketing, que Daniel Prat subratlla la importància de vendre una experiència única i a fe que ahir, abans de començar el partit, el públic ja estava extasiat per l'ambientàs que es va generar. Càntics de l'himne a cappella amb jocs de llums inclòs, èpica des de la megafonia «per mostrar l'orgull gironí al món» i presentació dels jugadors locals talment com si fos un partit NBA. Vist això, com es podrà convèncer la gent que per veure el Barça caldrà anar a l'altra punta de món i renunciïn al «seu» Montilivi?

Al matí el Madrid havia sigut rebut per uns 300 aficionats a l'aeroport, on els més aclamats van ser el president Florentino Pérez, Sergio Ramos i Courtois, que tot i apuntar a titular, al final va ser suplent de Keylor Navas. Els blancs van anar directes a l'hotel Palau de Bellavista i els directius, encapçalats per Florentino Pérez, van dinar amb els gestors del Girona a Sant Julià. Als voltants de Montilivi l'ambient va començar d'hora, amb una convivència pacífica entre les dues aficions. A la grada la majoria era del Girona, però de madridistes també n'hi havia d'escampats per totes les zones del camp. Quan els dos equips van saltar a la gespa ja hi havia mes de tres quarts d'entrada. Va tornar la banda sonora de Piratas del Caribe i l'Empordà de Sopa de Cabra per rebre els jugadors i començar a escalfar uns aficionats que esperaven grans emocions. A peu de gespa, mentrestant, Movistar, la televisió del Madrid i BeIN feien connexions en directe. «Roberto Carlos, surt a escalfar», cridava un espectador a l'exlateral madridista, ara comentarista de RealMadrid.

El gol de Borja va excitar encara més l´afició, que poc abans havia dedicat càntics de «Tebas, ves-te´n» al president de la Lliga en disconformitat amb la idea de dur als EUA el Girona-Barça. També n´hi va haver de «Portu, queda´t» i d´»Independència». Dos penals van refredar els ànims locals. La victòria es va escapar però l´orgull gironí s´havia deixat veure en més d´un centenar de països.