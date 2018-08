El Reial Madrid no es deixa sorprendre a Montilivi

Dos penals innocents van servir al Reial Madrid per remuntar un partit on va ser millor. Els gironins van competir a la primera part però es van desfer quan van rebre el tercer gol.

Eusebio retoca l'alineació

Davant un rival de nivell superior l´entrenador del Girona va modificar algun aspecte defensiu en el seu sistema de joc, reforçava el mig camp ocupant-lo amb més futbolistes, Aleix Garcia es quedava a la banqueta donant entrada a Pere Pons, la idea era augmentar la pressió pel centre i buscar l´atac a partir de recuperacions de pilota. Amb una alineació on també hi havia l´entrada del "Choco" en el lloc d´Stuani la idea del tècnic passava per ordenar el joc del seu equip plantejant una lluita a la zona de creació.

Un Madrid molt efectiu

Sense baixes importants a la seva plantilla l´entrenador visitant va alinear un equip preparat i mentalitzat en no caure de nou en el mateix error que la temporada passada. Tot i el fitxatge de Thibaut Courtois la porteria encara va ser per a Navas, Ramos i Nacho eren els centrals mentre que als laterals Carvajal per la dreta portava menys perill que no el brasiler Marcelo que va mostrar-se molt ofensiu al carril esquerra. A la zona de creació la parella formada per Isco i Kross portava de corcoll als mitjos del Girona en un centre del camp on faltava un dels millors jugadors blancs, Luca Modric. Tot passava per pressionar bé, no perdre la pilota, dominar les segones jugades i intentar aprofitar els espais quan el Madrid es desorganitzava. Sumar és el proper objectiu. Eusebio vol que l´equip vagi guanyant confiança i sap que el més important és aconseguir punts. Si l´equip guanya els jugadors creuran en la seva idea cada dia i tot el conjunt en sortirà beneficiat.