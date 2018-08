Seydou Doumbia, a un pas de ser nou jugador del Girona

El mercat de fitxatges encara la seva recta final i a Montilivi encara hi ha un munt de deures per fer. Sobretot en el capítol d'arribades, encara que la porta de sortida es manté oberta amb els dubtes de saber si finalment es tancarà o no alguna venda. Qui és a punt d'arribar al club és Seydou Doumbia. El davanter, camí dels 31 anys, és objecte de desig de la direcció esportiva des de la temporada passada. Ara, sembla que la seva arribada és a punt de concretar-se i es podria tancar avui mateix. El futbolista ja és a Catalunya, després que alguns representants del Girona viatgessin a Portugal la setmana passada per intentar tancar l'acord amb el club que ara mateix el té en propietat, l'Sporting.

En cas de concretar-se, Doumbia fitxarà per reforçar i donar més alternatives a un atac que, ara mateix, compta amb el 'Choco' Lozano, Stuani i Portu. Tot i això, aquests dos últims no tenen pas la seva continuïtat assegurada. Hi ha més d'un club que ha preguntat per ells i fins que no es tanqui el mercat, no es podrà saber què és el que passa amb ells.

Amb experiència en diferents campionats, l'ivorià s'ha caracteritzat gairebé sempre per fer gols. Tret del seu pas efímer pel Roma, en la resta d'equips on ha jugat ha vist porteria amb bastanta facilitat. A Portugal ha marcat 8 gols en 29 partits; 21 en 34 aparicions en va fer amb el Basilea suís, i fins a 90 en la seva etapa al CSKA de Moscou. Amb el Young Boys, una dècada enrere, en va anotar més de 50. Ha estat internacional amb el seu país i ha arribat a jugar la Copa d'Àfrica.

L'acord entre totes les parts és un fet; ara, el fitxatge està pendent d'alguns petits serrells, com ara determinar si arribarà lliure o a préstec per part de l'Sporting de Portugal. El seu elevat salari (uns 2,5 milions d'euros) també és un petit entrebanc que cal superar.