L'afició vol veure el Barça a Montilivi

Si al Girona li toca jugar a casa, «el partit ha de ser a Montilivi». No hi ha més. I si no, caldrà discutir-ho amb el club per veure quins beneficis pot treure'n l'abonat. Davant la possibilitat que els Estats Units acullin partits de la Lliga espanyola i que, d'entrada, el Girona-Barça de la jornada 21 (27 de gener) tingui molts números per ser l'escollit, és un aspecte que trontolla als socis blanc-i-vermells. La gran majoria no ho veu clar. Per aquest motiu, una part de l'afició del Girona va expressar la seva protesta diumenge passat, tot coincidint amb la visitada del Reial Madrid a l'estadi. «Tebas, ves-te'n» o no animar l'equip fins al minut 12 -el de l'afició- són uns quants dels exemples que, si no s'aconsegueix treure l'aigua clara aviat, de ben segur que continuaran neguitejant l'abonat.

Ara mateix, anar als EUA és un tema tabú al Girona. No se'n parla ni se'n fa cap valoració. Però els socis sí. «Quan l'abonat va renovar el carnet, ho va fer amb unes condicions determinades. No és lícit que ara ens canviïn les regles del joc perquè ja hem pagat les penyores i la partida ha començat. No podem fer-nos enrere i demanar els diners de l'abonament», explica el president de la Federació de Penyes del Girona i de la Penya Saltenca, Quim Alegret. També destaca que «és una bona opció per promocionar-se», tant per al club com per a la ciutat», però això «no els pertoca» als socis. Alegret lamenta que «tenim dues festes majors, futbolísticament parlant. La de diumenge i la del gener contra el Barça». No obstant això, «tot depèn de la compensació cap als socis» si el club finalment accepta. La mateixa línia segueix el president de la Penya Immortal, Pepe Sierra: «Hem de saber què oferiran la lliga i el Girona als abonats si això acaba passant. El Barça i el Madrid són partits que tothom vol veure al seu estadi. Per tant, ara per ara, hi estem en contra». El «no rotund» a aquesta possibilitat arriba des de la Penya Jovent Gironí. «És una sensació de rebuig. No volem que ens paguin cap viatge o el que sigui que ens vulguin donar perquè volem que el Girona jugui a casa nostra, a Montilivi. Anar als EUA és vendre't al futbol modern i no entra en la nostra manera d'entendre'l», comenta el president, David Herrera. Una visió completament oposada té el president de la Penya Pablo Machine, Ignasi Prádanos. «Si el club és transparent i explica bé les condicions i els beneficis que se'n traurien, crec que potser l'esforç d'aquest any per part dels socis pot tenir un bon retorn per als propers anys. Pot suposar una oportunitat perquè el Girona tregui profit a curt termini i qui sap si ens pot servir a la llarga per fer un fitxatge o per a qualsevol altra oportunitat. És fàcil posicionar-s'hi en contra perquè ens estan robant un partit, però cal mirar més enllà», diu.

La negativa a Montilivi

Al partit de diumenge contra el Reial Madrid, els socis no semblaven estar gaire convençuts de la possibilitat de jugar als EUA. «Hem de jugar a Montilivi per poder animar i donar suport al nostre equip», «Ens pagaran diners als abonats?», «Nosaltres paguem per ser aquí», «Si ens paguen el bitllet bé, si no malament», «S'estan carregant el futbol» o «El del Barça és un partit transcendent», són algunes de les primeres impressions dels abonats del Girona. És cert que encara no hi ha res assegurat, però les preocupacions entre l'afició hi són. I pel que sembla a priori, no està disposada a veure jugar al seu equip en un altre continent.