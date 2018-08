Els penals: L'assignatura pendent de Yassine Bounou

Primer va ser Ramos poc abans de la mitja part amb un llançament a l'estil Panenka i, tot just començar la represa, era Benzema qui superava Bounou de penal enganyant-lo amb un xut a la seva esquerra. Dues penes màximes, clares totes dues arran de dues faltes de Muniesa i Pons, que no va desaprofitar el Madrid per capgirar el gol inicial de Borja García i encarrilar-se un partit en què s'acabaria passejant (1-4). El marroquí sí que va ser decisiu per aturar dues ocasions d'Isco i Bale que haurien pogut ampliar encara més el marcador. Enguany Bounou sembla tenir la confiança d'Eusebio i haver guanyat la partida a Iraizoz en la lluita per la titularitat. En els dos cursos anteriors però va alternar titularitats amb suplències tant en l'any de l'ascens, amb René, com el curs passat en les primeres jornades fins que Machín va apostar definitivament per ell. Present al Mundial però a l'ombra de Munir (Màlaga) a la selecció, el marroquí sempre ha subratllat que està creixent molt com a porter a Montilivi, on es troba molt a gust. Vinculat fins al 2019, l'acord per millorar el contracte semblava una realitat fa un parell de mesos, però el club encara no l'ha oficialitzat.

Bounou va neutralitzar amb una bona demostració de reflexos les ocasions d'Isco i Bale diumenge. Ara bé, en els penals de Ramos i Benzema no la va enflairar. Les penes màximes es podria dir que no són el fort de Bounou. Se sol dir que els penals són una loteria i que poc hi tenen a fer els porters si el xut va ben llançat. En futbol hi ha hagut grans porters que han tingut en els penals l'assignatura pendent, com al seu temps Andoni Zubizarreta o actualment Oblak. D'altres, en canvi, són o han estat autèntics especialistes com ara l'holandès Krul, l'ex del València i l'Almeria, Diego Alves o l'argentí Goicoechea. Bounou pertany a la primera categoria. I és que lluny de tenir un idil·li amb els penals, la relació que hi té el marroquí és força complicada. Les estadístiques diuen que dels 12 penals que li han llançat des que pertany al Girona, 9 han acabat en gol, dos han anat al pal i un va sortir per sobre del travesser. Ramos i Benzema (Madrid) enguany, Calleri (Las Palmas), Parejo (València, Ibai Gómez (Alabès) i Lucas Pérez (Deportivo) el curs passat i Joselu (Lugo) i Suso Santana (Tenerife) l'any de l'ascens han batut Bounou des dels onze metres. No ho van fer Molina (Getafe), que va xutar al pal el curs passat, ni Aarón Ñíguez (Tenerife) que va xutar fora, ni Scepovic (Getafe) al pal en l'any de l'ascens (16-17).

Les estadístiques diuen que en partit oficial des que va arribar a la Lliga espanyola, Bounou no ha aturat mai cap penal. No ho ha fet amb el Girona i tampoc ho va fer amb el Saragossa ni l'Atlètic B. Amb el conjunt aragonès, a Segona A, li van llançar quatre penals la temporada 2014-15. Óscar González (Valladolid) i Rubén Cruz (Albacete) el van batre mentre que Jandro (Girona) el va enviar al pal en un partit a Montilivi (1-1) en què es van perdre dos punts en la lluita per l'ascens directe., i Sandro (Barça B) va xutar a fora. Amb el filial de l'Atlètic, Bounou tampoc va tenir sort amb els penals. De 6 llançaments en dues temporades (12-13 i 13-14) Kodro (Reial B), Camacho (Osca), Guarrotxena (Bilbao Athletic), Guillem Martí i Luismi Loro (Tenerife) van superar-lo, mentre que Kodro (Reial B) va xutar fora.