Doumbia arriba al Girona lliure i hi firma un contracte per tres temporades

Carpeta tancada i a obrir-ne una altra. Seydou Doumbia és nou jugador del Girona. Ho és des d'ahir a la tarda, quan l'anunci es va fer oficial des de Montilivi. És el primer fitxatge d'una setmana on s'esperen més moviments al club, tant d'entrada com de sortida. L'ivorià, objecte de desig de Quique Cárcel des de la passada temporada, aterra per reforçar una davantera que encara no se sap gaire bé com quedarà. El dubte de si arribarà algun reforç més en aquesta posició i saber què passarà amb Stuani i Portu ho condicionen. El cas, però, és que Doumbia està lligat i amb ell, el Girona s'assegura gol. Almenys, això és el que ha fet gairebé durant tota la seva carrera. Als seus 30 anys, i camí dels 31 (bufarà les espelmes l'últim dia del mes de desembre), arriba lliure després de desvincular-se de l'Sporting de Portugal, club que el tenia en propietat des del passat mercat d'hivern, quan va fitxar-lo procedent del Roma. Lusitans i italians, però, encara es repartien els seus drets. Aterra lliure, així que a Montilivi ningú s'ha hagut de rascar la butxaca per portar-lo cap aquí. A més, s'ha rebaixat substancialment el seu sou; una condició indispensable per convertir-se en blanc-i-vermell. Sense anar més lluny, la temporada passada tenia un salari que rondava els dos milions i mig d'euros per curs. Una barbaritat, almenys per les possibilitats de l'entitat de Montilivi. A Catalunya des de diumenge tot esperant que l'operació es desencallés, no serà fins avui al migdia que serà presentat a la sala de premsa de l'estadi de Montilivi. L'acte donarà el tret de sortida a partir de dos quarts d'una.

Pretès ja fa un estiu per la direcció esportiva, l'opció de portar Doumbia cap a Girona s'esfumava quan l'Sporting de Portugal s'hi va posar pel mig. El caramel de jugar Champions, una competició que l'ivorià coneix prou bé, va ser un dels motius que va dur el jugador a decantar-se per la proposta que li arribava des de Lisboa. Dotze mesos després, l'escenari ha canviat. El futbolista buscava nou destí i aquest cop sí que ha acceptat enfilar cap a Montilivi. Tastarà, d'aquesta manera, la Lliga espanyola per primer cop a la seva carrera. Ja en coneix d'altres, i gairebé sempre ha vist porteria amb força facilitat. Tret d'una experiència per oblidar al Newcastle (només tres partits) i uns mesos amb escàs protagonisme al Roma (14 aparicions i un parell de gols), en la resta de clubs on ha estat ha destacat com un killer de l'àrea. A Suïssa, entre el Young Boys i el Basilea va marcar 71 gols en 104 partits; a Rússia, defensant els colors del CSKA de Moscou, en va fer 95 en 150 aparicions; a Portugal, amb l'Sporting, va afluixar una mica, però els números tampoc van ser del tot dolents: 8 gols en 29 partits. A tot això se li ha d'afegir la seva experiència com a internacional; amb la seva selecció, va guanyar la Copa d'Àfrica el 2015.



Braithwaite, a l'agenda

És possible que amb el fitxatge de Doumbia la davantera del Girona no estigui tancada. Bàsicament, perquè Stuani i Portu no tenen assegurada, ni de bon tros, la continuïtat al club. És per això que Quique Cárcel continua pentinant el mercat per cobrir-se l'esquena si algun d'aquests dos atacants acaba fent les maletes. Segons informava ahir Mundo Deportivo, un altre dels noms que sonen per reforçar encara més l'atac és el de Martin Braithwaite. És a l'agenda, encara que també interessa al Leganés. Internacional amb Dinamarca, juga a la segona divisió anglesa amb el Middlesbrough. Un club que té bona relació amb Montilivi; sense anar més lluny, d'allà van venir fa un estiu Bernardo i Stuani. Aquest any ja ha fet 3 gols en 5 partits.