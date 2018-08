Doumbia promet implicació i gols

Seydou Doumbia arriba al Girona amb "l´objectiu principal de complir les fites que es marqui el club" en el seu primer any a la Primera Divisió espanyola. "També em marco el repte per marcar gols", ha dit aquest migdia durant la seva presentació a Montilivi. El jugador ivorià, que habitualment lluïa el número 88 a la samarreta, ha escollit el dorsal 22 per defensar els colors del Girona. "El 22 era el número que més em cridava l´atenció i vaig pensar que, per què no, potser puc fer un bon any apropant-me a aquesta xifra", ha reconegut.

Doumbia, que ha fet un esforç econòmic per estar al Girona, s´ha sentit atret per la lliga espanyola. "És molt bon campionat, on hi ha gairebé tots els grans equips. És un repte per a mi i pel club. Amb la meva experiència, crec que podem seguir creixent junts". El davanter ha arribat lliure i s´ha compromès per tres temporades amb els blanc-i-vermells.