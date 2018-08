Portu s'acosta al Sevilla per uns 18 milions d'euros

El mercat bull. Sobretot a Montilivi, on hi ha deures per fer. Falten fitxatges per completar la plantilla i tampoc es descarta alguna sortida. No ho vol pas Eusebio , qui deia diumenge que «tindrem el millor equip possible si no ens marxa ningú». Serà difícil que el tècnic se surti amb la seva. De candidats a abandonar la nau entre avui i divendres a mitjanit, n'hi ha més d'un.

El principal és el de Portu, que s'apropa al Sevilla, ara gràcies a una oferta d'entre 17 i 18 milions. «El Sevilla aparaula amb el Girona el fitxatge de Portu», anunciava ahir a la tarda Estadio Deportivo, un mitjà de la capital andalusa. A l'abril, després de renovar amb el Girona fins al 2022, Portu assegurava que tenia «ganes de continuar fent història» aquí. Una declaració d'intencions que semblava silenciar els rumors que el situaven fora de Montilivi. Llavors es parlava del València. Però la marxa de Machín al Sevilla va precipitar els esdeveniments. El tècnic sorià, que coneix de primera mà el futbolista, el vol. Tant, que fa temps que insisteix en el tema.

No vol el Girona desprendre's d'un dels seus millors talents i per això es remet a la seva clàusula: 20 milions d'euros. Per això, tot i que hi ha acord amb el jugador i el club està disposat a negociar, no s'ha acceptat cap de les propostes que li han fet arribar. Ara bé, el Sevilla pressionarà fins a l'últim moment i des de l'entorn del club andalús s'assegura que Portu acabarà al Pizjuán. Sobretot després de veure com el Reial Madrid li frustrava el fitxatge de Mariano, del Lió, fent us del seu dret de tempteig. No es vol tornar a quedar amb un pam de nas i apujarà l'oferta tant com sigui necessari. A última hora s'especulava que la Reial Societat també hi estaria interessada, però el club basc té d'altres objectius (Sandro, de l'Everton) i ni de bon tros estaria disposada a pagar tant per un futbolista.

El Sevilla igualment ha anat al darrere del central Juanpe. El canari ha estat objecte de desig de més d'un club; ha tingut propostes de l'estranger, que ha acabat refusant. Té un preu de mercat de 12 milions d'euros. La intenció dels andalusos és oferir una quantitat pel mateix Juanpe i també per Portu i incloure algun jugador en l'operació. S'ha posat al damunt de la taula, però de moment aquesta via no ha tirat endavant. També té cartell, i bastant, Cristhian Stuani. Els 21 gols que va fer la temporada passada l'han col·locat en l'agenda de diversos equips. Havia arribat a sonar per l'Atlètic de Madrid a principis d'estiu. Ara, el darrer candidat és l'Olympique de Marsella. Els 16 milions de clàusula poden ser un fre per la seva sortida, però no seria estrany veure'l canviar d'aires. Pel que fa David Timor, el Las Palmas fa temps que li va al darrere. El jugador amb Eusebio té més protagonisme, però els de Gran Canària hi insisteixen.