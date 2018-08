Stuani arriba als 200 partits a Primera amb el futur encara a l'aire

Va estar-se una mica més de mitja hora a la gespa. Se'l va veure poc i gairebé no va tocar pilota. Va provocar alguna falta i no gaire més. Una imatge ben distant a la de la temporada passada, quan solia ser protagonista. Però una actuació que, igualment, serveix per augmentar el seu comptador personal. El d'una carrera farcida de números, un currículum ja prou extens, que diumenge afegia una nova fita. És Cristhian Stuani, de moment i encara jugador del Girona; el mateix que, contra el Reial Madrid a Montilivi, vivia el seu partit número 200 a la Primera Divisió del futbol espanyol. Xifra a la que hi arriba enmig en una situació compromesa i amb el seu futur a l'aire. Des d'avui fins divendres s'ha d'aclarir què passa amb ell: si continua i compleix el contracte que l'uneix fins al club fins al 2020 o si, per contra, accepta alguna de les ofertes que li han arribat al llarg d'aquestes últimes setmanes.

Stuani va ser una de les sorpreses agradables de la passada temporada. Rescatat del Middlesbrough, després de passar sense pena ni glòria pel futbol anglès amb uns guarismes més aviat discrets, ha estat a Montilivi on ha explotat. En any de Mundial, l'uruguaià vivia una segona joventut, jugant-ho pràcticament tot i marcant 21 gols, convertint-se així en un dels màxims anotadors de l'última Lliga. Protagonista principal de l'exitós curs dels gironins, ja fa mesos deixava oberta la porta a una possible sortida. "Jo estic content aquí, però en el futbol tot pot passar", solia repetir quan se li preguntava pel tema. De moment, aquí s'ha quedat, però no és al cent per cent fiable que tanqui l'agost com a blanc-i-vermell. De moment, se l'ha vist ben poc aquestes últimes setmanes. Es va reincorporar més tard que la resta dels seus companys després de participar en la Copa del Món de Rússia; just en el primer partit de pretemporada a Reus va ser expulsat i només en va jugar un més, contra el Getafe. A la lliga, actiu però desafortunat contra el Valladolid, i totalment desaparegut davant del Reial Madrid. A més, la setmana passada es va entrenar a mig gas per culpa d'unes molèsties i no va ser un dels jugadors que va atendre els mitjans, com en un principi estava previst. Tot plegat, mentre alguns clubs han preguntat per ell. L'últim, l'Olympique de Marsell francès. La seva clàusula és bastant elevada; puja fins als 16 milions d'euros.

Es quedi o marxi, el cas és que Stuani a Girona no ha fet altra cosa que engreixar unes xifres més que notables. Camí dels 32 anys, i amb experiència també al futbol italià i anglès, és a Espanya on ha deixat més empremta. A Primera ha jugat un total de 200 partits: 30 amb el Llevant, 32 amb el Racing de Santander, 103 amb l'Espanyol i 35 vestint la samarreta blanc-i-vermella. Temps suficient per marcar 62 gols. Curiós és el cas que cap d'ells els ha anotat des de fora de l'àrea. Més d'una tercera part, fins a 23, els ha fet amb el cap. I 11 han arribat des del punt de penal. Completen les dades fins a 11 assistències. El balanç, això sí, és més negatiu que no pas positiu perquè dels dos centenars de partits, fins a 84 han acabat amb derrota del seu equip. Compta un total de 57 empats i de victòries n'ha col·leccionat fins a 59.

El seu paper a Espanya no acaba aquí. Fa poc menys d'una dècada, defensant l'escut de l'Albacete i a la Segona Divisió A, aconseguia els seus millors registres. En 39 partits, va ser capaç de fer 22 gols.



Experiència al Mundial

Si la temporada passada va ser un dels noms propis ja no només del Girona, sinó també de tota la competició, la cirereta del pastís la posava aquest mateix estiu. Va participar en el seu segon Mundial, encara que sense gaire protagonisme. Amb l'Uruguai va ser suplent en les jornades de la fase de grups, encara que va acabar jugant degut a la lesió de Cavani. En total, un parell de partits, 75 minuts i cap gol. Una mica més se'l va veure quatre anys abans, al Brasil. En la seva primera cita mundialista, va acabar participant en 4 partits i la xifra de minuts es va elevar fins a 177.