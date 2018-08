El Girona estrenarà demà a Vila-real la tercera samarreta, de color blau cel

El Girona FC estrenarà demà a Vila-real, en la tercera jornada de lliga, la tercera equipació d'aquesta temporada, que és de color blau cel. El club ha fet públiques avui les imatges dels seus uniformes alternatius, i el groc i el blau cel tornen a ser els colors escollits per unes samarretes que aposten per una estètica més clàssica i minimalista, allunyades del disseny trencador de la principal, amb les franges blanc-i-vermelles en diagonal.

Vist que la temporada passada la samarreta de color groc, que era la tercera en l'ordre original, va ser la més emprada i també molt més venuda, el club ha decidit apostar per aquest color com a la primera alternativa a la samarreta principal. La samarreta té una tonalitat groga intensa, amb els detalls en color mostassa. Destaca l'aplicació de l'escut en monocolor negre. Les aplicacions de la marca Umbro, del patrocini de Marathon Bet, així com els dorsals, també són de color negre. Les mànigues es mantenen, com la primera samarreta, amb el pedaç de LaLiga a la dreta i el patrocini del Patronat de Turisme de Girona-Costa Brava a la màniga esquerra. Les mitgetes són completament grogues amb l'únic detall de la marca i un ribet on apareix el nom del club, en negre. Els pantalons segueixen amb la mateixa tonalitat. Aquesta samarreta s'estrenarà al camp de l'Osca a finals de setembre en la setena jornada del campionat.

GIRONAFC

El blau cel predomina a la tercera samarreta, on el blau marí té una presència destacada a les espatlles i en els detalls laterals. La marca, els patrocinadors i l'escut son de color blau marí també, fet que aconsegueix destacar sobre la tonalitat general. Els dorsals, com en el cas de la samarreta groga, seran de color negre. Els pantalons són majoritàriament blau cel però també tenen els ribets en blau marí, de la mateixa manera que en la samarreta, els detalls són en aquest color per a destacar, en el cas de les mitgetes són completament blau marí amb el detall d'Umbro i Girona FC en blau cel.

Ambdues samarretes ja estan disponibles en pre-venda a la botiga online del club, a un preu de 65€ per a adults i 60€ per a nens. En cas de voler estampar el dorsal i nom s'han d'afegir 15€ sobre el preu de compra. Els socis del Girona FC poden gaudir del seu 10% de descompte aplicant el seu ID i PIN al finalitzar la seva compra a la botiga online.