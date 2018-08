Límit 48 h

Els mesos, les setmanes, els dies, les hores han anat passant i el mercat d'estiu és a punt d'arribar a la seva fi. Quaranta-vuit hores és el que resta per a què es tanqui la primera finestra de fitxatges i, com cada temporada apareixen les corredisses entre els clubs que han deixat els deures per última hora. En els últims anys, el Girona encarava amb molta tranquil·litat les darreres hores dels mercats però enguany no serà així. La voluntat del club de realitzar alguna sortida durant les primeres setmanes de mercat i així tenir caixa per poder encarar algun fitxatge no es va complir i això ha fet que s'hagi arribat als últims dies amb tot obert. I el que és pitjor, el Girona es troba amb ben poc marge de maniobra si Portu, Stuani, Juanpe o Mojica són seduïts per altres clubs. De números per a què algun jugador d'aquests surti, n'hi ha força i el Girona està obligat a moure's també per a quan això passi. El club té assumit que el Sevilla anirà amb tot per Portu fins al final i que serà molt difícil retenir el murcià. És per això, que amb la previsió que pugui sortir algú més, la direcció esportiva està treballant per reforçar la parcel·la ofensiva. El nom que hi ha sobre la taula ara mateix és el d'Ángel Rodríguez, davanter canari del Getafe i un home que sempre ha agradat a Quique Cárcel. Els sis milions de clàusula eren prohibitius per al Girona fins ara però si, com tot sembla indicar, es fa efectiu algun traspàs a Montilivi, entrarà líquid i el club podrà encarar no només el fitxatge d'Ángel sinó el d'algun altre. Brahim Díaz (City) continua sent objectiu malgrat les dificultats que té l'operació. El retorn de Douglas Luiz és una altra opció que contempla el club i que no és llunyana. El brasiler compta amb diverses ofertes, la darrera del Celtic, però el City vol que torni a Montilivi.

Amb 31 anys, Ángel Rodríguez va viure el curs passat la seva millor temporada a Primera Divisió. El jugador canari va ser peça clau del Getafe marcant 13 gols en 34 partits fent parella amb Jorge Molina. El tècnic dels madrilenys hi confia i fins i tot l'ha alineat en les dues jornades disputades fins ara en què ha estat un cop titular i ha fet un gol (contra l'Eibar). Amb tot, la forta competència a la davantera amb Molina, l'exGirona Jaime Mata i Sergi Guardiola hauria fet que Ángel escoltés el Girona en els darrers dies i s'hi posés bé. El conjunt gironí hauria iniciat fa dies ja les converses amb els seus agents per negociar el seu fitxatge i, sempre i quan acabi venent algú, estaria disposat a pagar els sis milions d'euros de la seva clàusula. El preu d'Ángel són sis milions. Això, el Getafe ho té claríssim des del mes de maig passat quan es va acabar la Lliga i diversos clubs van mostrar-hi interès. València, Reial Societat i també algun equip de la lliga xinesa van preguntar per ell però no van decidir-se a pagar la clàusula. Ángel és un clàssic del futbol espanyol, tant de Primera com de Segona on el Girona l'havia intentat fitxar algun cop. Format al Tenerife, ha defensat les samarretes del Reial Madrid Castella, Osasuna B, Tenerife, Elx, Llevant, Eibar i Saragossa abans d'arribar al Getafe fa dos estius.

Pendent de les sortides, Cárcel treballa a contrarellotge per a tenir a punt les darreres peces que conformaran la plantilla del Girona. El barceloní a més a més, cerca d'altres peces que manquen a l'equip com són un migcampista i algun lateral més. En aquest sentit, caldrà estar molt atents també al futur de Mojica que, malgrat estar lesionat, té un bon cartell internacional i ve de fer una temporada notable. Si el colombià –ara lesionat– se n'anés, el Girona hauria de reforçar peti qui peti la banda esquerra on només hi quedaria Carles Planas, també lesionat actualment. Tampoc està tancada del tot la porta de sortida a David Timor. El de Carcaixent havia parlat amb el Las Palmas a principis d'estiu sobre una possible sortida. Tot i això, el fet de ser titular les dues primeres jornades de Lliga fa preveure que sigui complicada aquesta possibilitat.