El migcampista de Sant Martí Vell va ser el gran protagonista a mitja tarda a Celrà. Allà, Pere Pons hi ha obert un gimnàs. Es tracta de La Llera, ubicat al carrer Palamós i que ahir mateix vivia la seva inauguració oficial. No va estar sol, sinó que el van acompanyar uns quants dels seus companys de vestidor. La Llera és un «gimnàs de proximitat» on s'hi poden fer activitats com ara ioga, zumba o defensa personal, entre d'altres.