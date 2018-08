El plaer de tornar a Montilivi

Diumenge l'Olot visitarà Girona per enfrontar-se al Peralada. El partit es disputarà a Montilivi perquè el camp dels blanc-i-verds no té la gespa en condicions. Per a sis dels futbolistes dels garrotxins (Jose, Xumetra, Carles Mas, Hèctor Simón, Marc Mas i Jordi Masó) no serà la primera vegada que trepitjaran aquest camp, ara convertit en un estadi de Primera i renovat de dalt a baix per donar-hi cabuda a 14.500 espectadors, ja que el Girona és un dels seus exequips. En la majoria dels casos, han conegut la versió d'un Montilivi amb escàs públic, molt ciment i degradat, però també van viure l'inici de l'època d'esplendor que ha dut el club a l'elit amb l'ascens fa una dècada a Segona A.

De tots ells, Jose Martínez és el que durant més anys ha vestit la samarreta del Girona i ha arribat a capitanejar l'equip blanc-i-vermell. El defensa de l'Olot hi va arribar l'any 2005, quan el club estava a Tercera amb aspiracions de pujar a Segona B i va marxar el 2013, després de jugar un play-off d'ascens a Primera contra l'Almeria amb Rubi d'entrenador. «De 2005 a 2013 el club va canviar molt. Vaig arribar amb l'equip a Tercera i vaig marxar després de jugar un play-off. Va haver-hi molts canvis a la presidència i a la direcció del club i el fet d'estar a Segona va ser un gran èxit. Tot i això, el fet de jugar un play-off per pujar a Primera va ser el que va fer pujar un esglaó al club», valora.

Dels jugadors de l'Olot que van passar pel Girona, Jose Martínez és l'únic que va arribar a coincidir al primer equip amb un dels actuals futbolistes de la plantilla gironina: Pere Pons. Va ser en el seu últim any al Girona. Malgrat no coincidir amb ells, Jose també té relació amb Àlex Granell i Aday Benítez, dos dels actuals capitans del club. El defensa segueix visitant de tant en tant Montilivi com a espectador i assegura que ara mateix «està més maco que mai» i li fa il·lusió tornar a trepitjar la gespa de l'estadi: «Segueixo sent soci i quan puc vaig a veure els partits. L'altre dia vaig anar al Girona-Madrid i veient com estava de maca la gespa i l'estadi em van entrar més ganes de tornar-hi a jugar. Quan jo hi jugava a Segona B no hi havia ni seients, hi havia ciment. El canvi ha estat molt gran».

Jordi Xumetra, un altre dels veterans de l'Olot que va passar pel Girona, va arribar al club l'any 2006 i en va marxar el 2010. Va viure l'ascens de Tercera a Segona B i de Segona B a Segona A. «Quan vaig signar, l'equip estava a Tercera, vam tenir un any complicat però vam pujar. A Segona B vam fer molt bon any, tot va sortir rodat, vam jugar el play-off d'ascens i vam convertir Montilivi en un estadi de Segona A». El jugador de L'Estartit recorda els seus anys al club gironí com una etapa molt profitosa i positiva per la seva carrera: «Vaig arribar en fase d'amateur i en vaig sortir sent professional. Hi vaig créixer futbolísticament i també personalment i va ser una etapa en la qual vaig madurar molt».

Des que Xumetra sortís del Girona, Montilivi ha canviat molt. La Bala de L'Estartit ha visitat en diverses ocasions l'estadi en els últims anys com a rival del Girona (jugava amb el Saragossa el dia de l'ascens blanc-i-vermell a Primera) o d'espectador i així recorda com era abans la instal·lació: «Vaig anar la temporada passada al partit que van jugar contra el Madrid i algun altre partit he vist des de la grada i l'estadi ha canviat molt. A Tercera i a Segona B a la part de davant de la tribuna hi havia una lona i a la part de les oficines hi havia un casino que estava tancat. Tot ha canviat per a bé». Hi ha una dada molt curiosa del jugador de l'Olot: mai ha perdut cap partit a Montilivi «i a sobre hi vaig viure l'ascens a Primera des del camp. No puc demanar-li més a aquest estadi», diu rient.

A part de Jose i Xumetra, que són dos dels veterans de la plantilla de l'Olot, també han passat per les categories inferiors, i han debutat amb el primer equip del Girona, Marc Mas i Jordi Masó. El davanter de 28 anys va entrar al club gironí com a Infantil de primer any i va marxar del club després de jugar un any al juvenil, suficient per a debutar amb el primer equip, a Tercera, amb només 15 anys: «Al juvenil vam fer una gran primera volta i a mi i a l'Andreu Fontàs ens van pujar uns mesos al primer equip i després de diverses convocatòries vaig tenir l'oportunitat de debutar», explica el killer olotí. El tècnic era Joan Carrillo.

Per altra banda, Jordi Masó va estar quatre anys a les categories inferiors del Girona: dues temporades al Cadet i dues més al Juvenil. Va debutar amb el primer equip, a Segona, amb 17 anys, de la mà de Narcís Julià. «Tinc molts bons records d'aquella etapa a la base perquè competíem contra equips com el Barça o l'Espanyol. El Girona el sento molt meu perquè quan era petit sentia molt l'escut i gràcies a debutar a Segona A vaig poder introduir-me al futbol professional», apuntava ahir.

Hèctor Simón i Carles Mas també van defensar la samarreta del Girona en diverses ocasions. El migcampista de Llançà hi va estar dues temporades en dues etapes diferents. En la primera part de la temporada 2008-2009 va disputar 5 partits però a l'hivern va marxar cedit a la Cultural Leonesa. A la temporada 2009-2010 va tornar al club gironí però només va jugar un partit i a l'estiu va fer les maletes cap a Benidorm. Carles Mas s'ha format a les categories inferiors del Girona, club amb el qual va debutar a Segona un 8 de juny de 2013 en un Girona-Real Madrid Castilla. Amb el primer equip va disputar 33 partits.