Portu no s'entrena amb el Girona

Portu no s'entrena amb el Girona ANIOL RESCLOSA

El Girona entrena des de les 10 del matí a l'estadi de Montilivi i la baixa més destacada a la sessió és la de Portu que, segons el club, té molèsties a l'espatlla, però de manera imminent podria ser traspassat al Sevilla. Tampoc treballen a l'estadi els lesionats Mojica, Ramalho i Planas.

La sortida de Portu rumb a Sevilla, on és una petició expressa de Pablo Machín, ha sigut el serial de l'estiu. Avui, un dia abans que es tanqui el mercat, pot ser el moment de concretar-se una operació que deixarà al voltant de 18 milions a Montilivi.

A la una del migdia compareixerà Eusebio per fer la prèvia del partit de demà a Vila-real i és possible que hi hagi més detalls del cas.