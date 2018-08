Amb Doumbia com a antídot

Se n'ha fet un tip tota la setmana Eusebio Sacristán d'intentar mentalitzar els seus homes de la importància que tenen els punts que hi ha en joc aquesta nit a Vila-real. L'enrenou generat pel cas Portu i totes les operacions obertes que hi ha, d'entrada i de sortida, a la plantilla irremeiablement han d'afectar el vestidor. La qüestió és saber si el tècnic castellà ha aconseguit aïllar el grup de tot plegat i sap fer que els futbolistes se centrin únicament en els noranta minuts d'aquest vespre a l'Estadi de La Ceràmica, antic Madrigal. Un duel perillós per a un Girona que hi arriba finalment sense Portu i amb la necessitat de puntuar per no veure's en posicions de descens. No hi serà Portu, que malgrat estar inclòs a la convocatòria inicial d'Eusebio de 20 jugadors finalment a la tarda no va pujar a l'autocar, amb permís del club, i no es va desplaçar amb l'expedició cap a La Plana. El murcià està ultimant el seu fitxatge pel Sevilla. Sense Portu, un dels al·licients d'aquest vespre a Vila-real serà Seydou Doumbia. El davanter ivorià, presentat dimecres, estrena convocatòria i té força números de tenir minuts. També són a Vila-real els joves del Peralada Montes i Soni, a més a més del porter Marc Vito, que ocupa el lloc d'Iraizoz, baixa per un trencament muscular al quàdriceps dret. Mojica, Ramalho i Planas, aquest últim també amb un trencament muscular, continuen de baixa.

D'urgències a la tercera jornada de Lliga no hi hauria d'haver. Ara bé, a ningú li agrada veure's a baix a la classificació i això és el que vol evitar el Girona. La llosa de l'empat contra el Valladolid s'arrossegarà fins que l'equip no sigui capaç de guanyar un matx. És per això que Eusebio ha intentat conscienciar els seus homes del que hi ha en joc avui. «Ens hem de concentrar en el partit encara que l'atenció sigui en altres llocs. Són tres punts molt importants en aquest moment de la temporada», deia Eusebio ahir. En aquest sentit, el castellà subratllava que «pel que fa a moral i confiança» els tres punts anirien «molt bé». El castellà destacava que el Vila-real ha «mantingut les virtuts» de la temporada passada que va adquirir arran de l'arribada de Calleja a la banqueta. «Han fet dos bons partits tot i només tenir un punt en aquestes dues jornades. Han estat a un alt nivell. Els tenim molt de respecte».

No està previst que sigui titular aquest vespre però sens dubte és un dels atractius del partit. Aterrat tot just dimarts i amb prou feines tres entrenaments amb el grup, Doumbia podria gaudir avui dels seus primers minuts amb el Girona. El davanter ivorià es perfila com una alternativa a Stuani i el Choco Lozano, ja sense Portu a l'equip. «Està bé. Ha vingut en bones condicions. S'ha entrenat amb l'Sporting de Lisboa malgrat que no ha competit últimament. Està preparat per viatjar i ja decidirem si entra i si ha de jugar finalment», explicava Eusebio. També serà avui a Vila-real un altre davanter com Kévin Soni, del Peralada.

Si no hi ha cap altre moviment d'última hora durant el dia d'avui, Stuani hauria de recuperar el lloc a l'onze titular en punta d'atac que contra el Madrid la passada jornada va ser per al Choco Lozano. L'absència de Portu obre un ventall de possibilitats per saber qui serà l'escollit per ocupar el seu lloc. Una de les possibilitats és Aday Benítez, avesat a jugar en posicions més ofensives abans que Pablo Machín el reciclés a carriler. Una altra de les opcions d'Eusebio, més agosarada, és la de Patrick Roberts, un extrem pur i de marcat perfil ofensiu. Per posició, Pedro Porro també encaixaria al lloc de Portu però el jove extremeny s'ha reconvertit a lateral aquest estiu i, mentre no arribi cap altre defensa de banda pur, no sembla que s'hagi de moure d'aquí. Al mig del camp, Eusebio en principi repetirà amb Timor, Granell i Pons.

Mentrestant, el Vila-real confia a celebrar la Festa Major de la ciutat amb una victòria contra els gironins, que seria la primera de la temporada. L'entrenador dels groguets, Javier Calleja, continua sense poder comptar amb els lesionats Bruno Soriano, Bonera i Javi Fuego a més a més de Nahuel Leiva, que es va fer mal dimecres en un entrenament. El principal perill del Vila-real és en punta d'atac amb el francocamerunès fitxat Karl Toko Ekambi i sobretot Gerard Moreno. L'exreferent de l'Espanyol ja es va estrenar en la primera jornada com a golejador davant la Reial . Al Girona, Gerard Moreno també li va fer la guitza la temporada passada amb dos gols en la visita de l'Espanyol a l'estadi de Montilivi (0-2).