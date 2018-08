A Las Palmas donen per fet que Timor jugarà amb l'equip canari

El Las Palmas ha estat tot l'estiu al darrere del migcampista del Girona David Timor i segons apunten diversos mitjans de l'illa com "Canarias7", l'operació s'acabarà tancant avui sobre la botzina. Timor, malgrat que ha sigut titular amb Eusebio en els dos partits de lliga disputats fins ara pel Girona contra Valladolid i Madrid, estaria seduït per una gran oferta de l'equip insular i hauria dit al Las Palmas que insistissin en la seva contractació. De moment el futbolista està concentrat amb el Girona a Vila-real i caldrà veure com evolucionen els esdeveniments durant les properes hores. El director esportiu del Las Palmas, Toni Otero, deia ahir sobre aquesta negociació que: "El club està fent tot l'esforç possible, no serà fàcil, però ho intentarem fins el final".