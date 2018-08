Portu es queda i només dues cares noves al Girona

Ja no hi ha temps per més. Són les dotze i el Girona dóna per tancat el mercat d'estiu amb només quatre incorporacions -Aleix García, Patrick Roberts, Seydou Doumbia i Douglas Luiz-, dues de les quals són cares noves i la tranquil·litat que el gruix de la plantilla segueix sota les ordres d'Eusebio Sacristán. Tal com desitjava el director esportiu Quique Cárcel. Després de passar una setmana molt agitada, sobretot les últimes 24h, al Girona poden dir que tot ha quedat en un no res. Ni Stuani, ni Juanpe, ni Portu, la gran incògnita fins a l'últim minut. Finalment, el Sevilla no ha pagat la clàusula de rescissió (20 milions d'euros) i el murcià es queda a terres gironines. Qui no ho farà és David Timor, que a mitja tarda era traspassat a Las Palmas per uns 2 milions d'euros.