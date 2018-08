Portu es quedarà si el Sevilla no paga la clàusula

A poques hores pel pel tancament del mercat d'estiu, el que ahir semblava una realitat ara és a punt de tòrcer-se definitivament. Aquesta tarda, les negociacions entre el Girona i el Sevilla pel traspàs de Portu s'han estancat fins al punt de gairebé trencar-se. El motiu, que el Sevilla no arriba a les pretensions del Girona, que demanava que s'acostés al màxim a la clàusula de rescissió de 20 milions d'euros. L'acord entre Portu i el Sevilla és una realitat i també que el Girona tenia coll avall la contractació d'Ángel Rodríguez (Getafe). Tanmateix, el Sevilla sembla que no vol apujar l'oferta. És per això, que el Girona s'hauria plantat i ara exigeix el pagament íntegre dels 20 milions. El director esportiu gironí, Quique Cárcel, és a Vila-real on l'equip disputa aquesta nit partit de Lliga. De no moure's Portu, el Girona tancaria el mercat amb els retorns d'Aleix Garcia i Douglas Luiz i la cessió de Roberts per part del City i l'únic fitxatge de Doumbia (Sporting CP).