Tres punts i Portu en una nit rodona

El Girona ha respost de la millor manera a la setmana més complicada del que es porta de temporada. El conjunt d'Eusebio Sacristán ha ventat un cop de puny sobre la taula imposant-se aquesta nit al camp del Vila-real gràcies a un gol per la mínima de Cristhian Stuani a la segona part. Els tres punts permeten els gironins estrenar el seu caseller de victòries i viure amb més calma (4 punts) la primera aturada de la Lliga pels compromissos de les seleccions. Els tres punts i el fet que Portu es quedi a la plantilla han fet d'avui una nit rodona per als interessos del Girona.

Després pràcticament tota la pretemporada i de dues jornades de Lliga, Eusebio ha decidit tornar als orígens i ha apostat per situar tres centrals i recuperar els carrilers. La manca de laterals drets purs i l'adeu aquesta tarda de Timor l'ha empès a recórrer al sistema Machín. Al Girona li ha costat començar a combinar i ha vist com el Vila-real de seguida es feia amb la pilota i mitjançant Fornals gaudia de la primera arribada.

El Girona ha respost amb un xut centrat d'Stuani després d'una gran jugada individual de Pere Pons. Tot i aquest intent, el Vila-real ha continuat dominant i arribant amb certa facilitat. Així, Bounou ha hagut de sortir a peus de Gerard Moreno per evitar el primer gol.

El davanter barceloní ha estat qui més perill ha creat durant la primera part. Amb Fornals i Trigueros trobant espais rere Pons i Granell l'ex de l'Espanyol ha rebut una bona pilota al vèrtex de l'àera però la seva rematada ha sortit desviada per poc. La rèplica gironina ha anat a càrrec de Pedro Porro amb un xut desviat després d'una bona jugada de contracop. Al minut 34, Ekambi ha obert el marcador amb un xut sec i col·locat pel pal de Bounou. El gol ha estat celebrat pels jugadors locals però l'àrbitre l'ha invalidat a instàncies del VAR. El Vila-real ha continuat pressionant abans de la mitja part per intentar obrir el marcador i Fornals ha tornat a gaudir d'una bona ocasió que Bernardo ha desviat a córner.

El Girona no ha estat còmode durant la primera part malgrat el retorn al sistema habitual dels últims anys. Tot i això, Eusebio no ha fet canvis. No ha pogut començar millor la represa i en una de le sprimeres aproximacions, Borja García ha deixat sol Stuani davant Asenjo. L'uruguaià no ha perdonat i ha fet pujar el 0-1 al marcador fent gala del seu olfacte golejador. Ja amb avantatge, Eusebio ha retirat Lozano per fer entrar Aleix Garcia i mirar de tenir més control al mig del camp.

El partit s'ha animat i Cazorla a punt ha estat d'empatar en una ràpida acció. Seguidament ha estat Pere Pons qui ho ha intentat amb un xut llunyà que Asenjo ha salvat amb la punta dels dits. Poc després, Borja García ho ha tornat a provar amb un xut que ha rebotit en un defensa i el porter ha salvat amb dificultats.

S'ha arribat al darrer quart amb Borja García molt tocat físicament per una dura entrada de Trigueros. Roberts ha ocupat el seu lloc al terreny de joc. Mentrestant, el Vila-real ja bolcat en atac ha vist com la creueta evitava l'empat en un xut de Pedraza. Els de La Plana ho han intentat fins al final però sense cap ensurt gros per a un Girona molt sòlid que ha somrigut després de molt de patiment.

Vila-real: Asenjo, Mario Gaspar, Pedraza, Álvaro, Víctor Ruiz, Trigueros, Fornals, Cáseres (m.65, Bacca), Ekambi (m.82, Sansone), Cazorla (m.74, Layún) i Gerard Moreno.

Girona: Bounou, Pedro Porro, Aday (m.76, Muniesa), Bernardo, Alcalá, Juanpe, Pere Pons, Granell, Stuani, Borja García (m.80, Roberts) i Lozano (m.57, Aleix Garcia).

Gols: 0-1, m.52, Stuani.

Àrbitre: Melero López. Ha amonestat Trigueros, Mario Gaspar, Sansone (Vila-real) i Alcalá, Aday (Girona).

Incidències: 15.740 espectadors a l'Estadi de la Ceràmica.