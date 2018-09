La base creix en sintonia

Amb el primer equip a la Primera Divisió, el Girona vol aprofitar per seguir creixent i fer més passes endavant. Fins al punt de convertir-se en un referent del futbol. Per això, els blanc-i-vermells insisteixen en la importància de treballar des de la base perquè en un futur això pugui tenir repercussió. La idea és clara: «formar els màxims i millors jugadors possibles» per algun dia disposar d'un equip amb futbolistes propis. De la casa. I si no, com a mínim poder treure'n profit. Aquesta declaració d'intencions va acabar amb èxit la temporada passada. El juvenil A al quart lloc a la classificació de Divisió d'Honor; ascens a Primera Catalana del Girona C; i el filial Peralada-Girona B com a millor de la segona volta a Segona B. Aquest curs els objectius van encaminats. «Nodrir al màxim els futbolistes» perquè creixin en sintonia fins arribar al primer equip. Si això funciona, els números van agafats de la mà. «L'eix fonamental és cenyir-se en la formació de jugadors. El projecte se centra molt en la base perquè volem aconseguir els màxims i millors jugadors possibles. És per això que treballem metodològicament a tots els nivells. L'estereotipació i estructura del cos, la nutrició i la tecnificació... Des del Girona busquem futbolistes per formar-los i fer que es desenvolupin al nostre club. Amb la nostra formació volem fer-los millors jugadors, independentment de la categoria on siguin, per així algun dia nodrir el primer equip», explica el director del futbol base, Albert Síria. Les seves paraules es tradueixen a la perfecció en el cas de Pedro Porro. El de Don Benito fins fa quatre dies brillava al juvenil d'Àlex Marsal i debutava a Segona B amb el Peralada de Chicho. I aquesta temporada, gran salt amb els homes d'Eusebio, on fins i tot ha estat titular contra tot un Reial Madrid. Tot això, amb només 18 anys. «El que ha fet Pedro Porro és excepcional», assegura Marsal recordant que «el més habitual» és que els futbolistes «arribin al filial».

Avui a la tarda el tècnic estrenarà la temporada a Divisió d'Honor visitant el Lleida Esportiu amb «un equip nou». «Respecte al curs passat ha canviat pràcticament tot. Tenim cinc jugadors amb el Peralada (Jofre, Giorgi, Moha, Pachón i Valery) i Pedro Porro amb Eusebio. Jofre i Pachón també continuen, però no hi podem comptar gaire. Només ens quedem amb el porter Torra. Tota la resta són nous. Hem fet una plantilla amb jugadors del juvenil B i nous fitxatges», explica Marsal. Una situació molt semblant ha tocat viure a l'equip d'Axel Vizuete. «La plantilla s'ha rejovenit i canviat de dalt a baix. Hem tingut 11 baixes (Alberto, Mabil, Joan Pujol, Óscar Fernández, Hervías, Ferran Vila, Makaay, Óscar Almendros, Pepo, Llorenç i Gerard Muñoz) i hem incorporat jugadors com Uri Santos, Xavi Ferrón, Aleix Freixas, Botxi, Lluc Banús i Kike Sánchez», explica l'entrenador del Girona C. Els seus homes demà debutaran a Primera Catalana contra el Vic a Riudarenes, que continua sent un escenari important per al club blanc-i-vermell. Els juvenils també hi disputaran els seus partits quan els toqui a casa. Tant Marsal com Vizuete han tingut un estiu semblant, en el qual han hagut de deixar de banda els entrebancs que han patit durant la pretemporada pel bé del Girona. «No poder comptar amb tots els jugadors és una dificultat extra perquè no ens podem entrenar tots junts i molts s'estan al Peralada fins l'últim dia», diu Marsal. Per la seva part, Vizuete està «molt satisfet amb la plantilla que s'ha confeccionat», clara aspirant a mirar més amunt i, qui sap, si a lluitar per les primeres posicions de la categoria.



L'ambició de millorar

Després de l'espectacular paper de la base a l'última temporada, al Girona segueixen treballant per anar a més. «És una evidència dels esglaons que ha pujat el club, no només al primer equip. Hi ha més mercat, millors jugadors i tot va millor. És una fita complicada, però no ens ha d'espantar i hem de seguir mirant cap amunt», comenta Marsal. «Si això es fa bé, la posició a la classificació no és important, però segur que ens portarà cap amunt», afegeix. Exactament el mateix considera Vizuete: «El Girona està assolint grans èxits i continua en la línia ascendent de millorar i seguir creixent». «Tots tenim il·lusió de lluitar pel màxim», assegura. Així doncs, el curs passat va significar un altre fil de la gran teranyina que està construint el club al voltant del futbol.