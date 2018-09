Eusebio: «He pensat que avui l'ideal era jugar amb 3 centrals»

Eusebio Sacristán era un home feliç ahir a Vila-real. La tensió acumulada durant els últims dies va sortir amb el gol d'Stuani i sobretot amb el xiulet final de l'àrbitre. El tècnic era conscient de la importància d'uns tres punts clau per no veure's a baix de seguida i de la permanència de Portu a la plantilla. «Anímicament aquesta victòria ens dona tranquil·litat i confiança en la feina que fem», deia el tècnic que també destacava la importància de poder continuar comptant amb Portu. «Hi havia aquesta possibilitat. Al final s'ha vist que el millor era que continuï. És el millor pel Girona i també Portu ha vist que era el millor. Ara vol centrar-se en el Girona i ajudar-nos», ha dit. Pel que fa a Timor, Eusebio ha explicat que el valencià «feia dies» que havia rebut l'interès del Las Palmas i estava «obert» a valorar la sortida. «ha entès que amb Douglas Luiz la posició estava coberta. Volem que els nostres jugadors tinguin la llibertat d'aprofitar oportunitats sempre i quan no ens debilitem».

Eusebio va parlar també del canvi de sistema i el retorn al 3-5-2 clàssic dels últims anys. «Els jugadors el coneixen bé. Hem pensat que era la proposta ideal per les característiques del rival. Treballem les dues variants i això serà una riquesa que permetrà dominar situacions diferents». El tècnic va destacar que el gol anul·lat pel VAR havia jugat al seu favor «anímicament». «A la represa hem estat més sòlids i ferms».