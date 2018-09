El girona surt de vila-real millor de com hi va arribar

Al final no hem sortit tan malparats. Després d'una tarda de nervis autèntics, haver sumat els tres punts a Vila-real, saber que Portu es queda, com a mínim fins Nadal, i conèixer el retorn de Douglas Luiz, deixen en pecata minuta la marxa de Timor al Las Palmas.

Personalment penso que l'absència del de Carcaixent pot ser més important per a l'equip del que mostrava Eusebio Sacristán en ser preguntat per això. Però també és veritat que una oferta per quatre temporades, encara que sigui a Segona A, és actualment poc menys que irrefusable. Futbolísticament l'absència de Portu a Vila-real no va impedir que l'equip aconseguís la primera victòria. Això sí, previ retorn al sistema dels tres centrals, que per les fitxes de què disposa Eusebio, sembla molt més idoni que jugar amb dos laterals purs. I és que ahir Pedro Porro i Aday van poder tornar a posar les bandes en solfa, cosa que havia costat molt més en els dos primers partits de lliga contra el Valladolid i el Reial Madrid a Montilivi.

I com que el futbol és la millor medicina per desmentir tots els arguments, amb la victòria a l'estadi de La Cerámica, els gironins sumen 4 punts de 9 possibles, deixant apagades totes aquelles veus que ja posaven el crit al cel després de veure els resultats dels dos primer partits jugats a casa.

I un apunt individual: després de veure els minutets de Patrick Roberts a la recta final del partit d'ahir és per començar a pensar que el dia que el puguem veure una estona més llarga, podrem disfrutar molt amb el seu futbol. La toca bé, desborda molt, i deixa sempre sensació de crear perill. Potser l'únic a qui li hauria anat bé la marxa de Portu.

I ja que parlem del murcià, i després de les últimes hores viscudes en què sembla que no va viure moments fàcils, ara té dues setmanes per recuperar el to moral i tornar a l'equip per ser allò que ha estat des de la seva arribada a Montilivi: un autèntic referent i un jugador capaç de liderar els seus companys, tant en els moments bons com en els complicats. El dia del Celta Montilivi el rebrà com es mereix. I a Sevilla hauran d'esperar per veure'l fins que hi vagi el Girona, abans de Nadal.