Javier Calleja «Els rivals són capaços de superar-nos amb molt poca cosa»

Després de la derrota davant del Girona al Madrigal (0-1), l'entrenador del Vila-real, Javi Calleja, va lamentar-se pel resultat. «Tot i generar ocasions, estem fallant. No aconseguim avançar per superar la porteria, i el rival per molt poc que faci és capaç de superar-nos. La igualtat ens penalitza, no tenim encert», va dir.

A més, el tècnic groguet va reconèixer que el gol anul·lat pel VAR va «pesar molt a l'equip». «No s'han de buscar excuses perquè està ben anul·lat, però ens ha deixat descol·locats i hem jugat una mica al que ells volien».