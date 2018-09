Machín: "Portu? Ens hem de centrar en els que tenim i no en els que podrien haver vingut"

Portu continuarà defensant la samarreta del Girona aquesta temporada malgrat la temptadora oferta que el Sevilla li fa va fer dimecres. La negativa del Girona a rebaixar els 20 milions d'euros de la seva clàusula de rescissió va fer que el conjunt andalús renunciés finalment a fitxar-lo. Tot plegat no ha deixat satisfet Pablo Machín, l'entrenador del Sevilla, que ahir va parlar, resignat del no fitxatge. "Portu ha sonat molt. El conec bé perquè l'he tingut molts anys però també han sonat d'altres futbolistes. Uns han vingut i d'altres no", va dir. L'extècnic del Girona va explicar també les dificultats de poder tancar incorporacions els darrers dies. "Ja se sap què passa a última hora. S'han de relacionar molts interessos, clubs, jugadors, representants...El que tinc clar és que la secretaria tècnic ha intentat fer la millor plantilla possible i a partir d'avui, per a mi és el millor equip", ha dit el tècnic sorià a la prèvia del derbi contra el Betis de demà.