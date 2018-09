Portu es queda, Timor se'n va i torna a Girona Douglas Luiz

I Portu es va quedar a Girona i l'únic reforç que Quique Cárcel va poder concretar ahir, en el darrer dia del mercat, va ser el de Douglas Luiz, que repeteix cessió per part del City a Montilivi amb l'esperança que aquesta, amb Eusebio, sigui la bona. La que havia de ser una jornada frenètica amb el traspàs de Portu al Sevilla, l'ingrès d'una bona picossada pel club, i la possibilitat de tancar incorporacions com les d'Ángel (Getafe), Brahim (City) o Braithwate (Middlesbrough), es va quedar gairebé en res. Des de primera hora de la tarda, la negociació va quedar trencada i davant la negativa dels andalusos de pagar la clàusula de Portu, de 20 milions, arribant com a molt als 17, després d'una oferta inicial molt baixa, el Girona es va plantar i tampoc va fer el pas amb el Getafe abonant-ne sis pel seu davanter. I així van anar passant les hores. Amb Ángel sortint de titular amb els madrilenys en el partit de lliga contra el Valladolid (i la grada cantant-li que es quedés). I Portu, a qui algunes fonts situaven fins i tot a Sevilla, sense traspassar. «No l'esperarem fins les dotze menys cinc de la matinada», havia dit Joaquín Caparrós al migdia, en la presentació de Quincy Promes.

Mentretant, l'equip gironí s'havia debilitat acceptant la venda de Timor al Las Palmas per una xifra situada al voltant del milió i mig d'euros. El migcampista valencià estava concentrat a Vila-real amb l'equip, però a mitja tarda va ser oficialitzat com a nou futbolista dels canaris. Va deixar la concentració però va anar al partit. El seu lloc al mig del camp serà cobert pel retorn de Douglas Luiz, l'únic fitxatge que va concretar ahir Quique Cárcel. Douglas repetirà cessió al Girona per segona temporada després de no poder-se quedar al primer equip del City, amb qui va fer la pretemporada, en veure denegat el seu permís de treball. S'havia especulat sobre l'interès de clubs portuguesos com el Porto i el Benfica, però en no concretar-se aquest futbolista brasiler de 20 anys es va haver de conformar tornant a Montilivi, on el curs passat, amb Machín, amb prou feines va tenir oportunitats. El club anglès en va pagar 14 milions al Vasco da Gama l'estiu passat. «Tornarà al Girona per millorar», havia avançat Pep Guardiola en roda de premsa unes hores abans que es fes oficial l'entesa. De Brahim va dir que ho havien d'acabar d'estudiar. I, com es preveia, va seguir a Manchester esperant una oportunitat.

Per la seva banda Timor marxa després d'haver fitxat pel Girona just ahir feia un any, el 31 d'agost de 2017 procedent del Leganés. El valencià va signar un contracte per tres temporades amb la intenció d'estabilitzar-se a Girona, on havia estat molt a gust el curs 2013-14. Machín només hi va comptar per 19 partits (va fer 2 gols) i ara, tot i entrar als plans d'Eusebio, i amb 28 anys, ha optat per acceptar la bona oferta que li havia arribat del Las Palmas. El Girona ha deixat escapar aquest estiu els dos migcampistes de perfil defensiu que tenia a la plantilla, Alcaraz, rumb a Valladolid, un rival directe per la permanència a Primera, i Timor.

El mercat d'estiu es tanca, per tant, amb la repetició de les cessions de dos jugadors del City (Aleix Garcia i Douglas) més una de nova (Roberts). I un únic reforç propi, el davanter Doumbia (Sporting de Portugal). Sí que ha aconseguit el Girona mantenir tots els futbolistes que havia anat renovant en els últims mesos després del bon rendiment que van donar el curs passat, en l'estrena a l'elit. Els futbolistes amb més pretendents havien sigut Portu, Stuani i Juanpe i finalment tots tres continuaran a Montilivi, almenys fins que al gener es reobri el mercat. En el cas de Portu, dijous a la tarda tot feia pensar en un traspàs amistós a Sevilla per una xifra propera als 18 milions (per això el club va acceptar que no viatgés a Vila-real). Al final ahir es va acabar trencant tot, amb el Sevilla intentant convèncer Portu perquè fes pressió i ell sobrepassat. Ara s'haurà de veure com paeix el serial... i el seu final.