La primera per agafar confiança

En un dia intens i carregat d'intriga el Girona es presentava a Vila-real amb un punt de sis, la baixa amb suspens de Portu i l'adéu d'última hora de Timor. Tot feia pensar que el partit, prou complicat per si mateix, podria servir per veure una derrota dels gironins. El conjunt d'Eusebio va sobreposar-se als inconvenients i va reaccionar en el millor moment aconseguint tres punts que donen vida a un equip que està en construcció.



CANVI DE SISTEMA. Eusebio tornava als orígens d'una plantilla habituada al 1-3-5-2, en el primer desplaçament lluny de Montilivi, l'objectiu inicial del tècnic del Girona era potenciar la zona defensiva amb els tres centrals i la de recuperació amb Pere Pons i Alex Granell que tornaven a jugar junts pel centre mentre Borja Garcia feia d'enllaç per darrere Lozano i Stuani. Una de les claus del partit estava en el control al mig camp, els groguets disposaven de futbolistes amb molta qualitat individual, tots ells són jugadors amb desequilibri que realitzen bones passades i assistències que alimenten constantment als seus davanters. Ahir el treball defensiu dels tres centrals va ser impecable, van controlar a la parella Gerard Moreno-Toko Ekambi i a la segona part també a Carlos Bacca, es tractava de jugar junts sense cedir espais per evitar els contracops locals.



MÀXIMA EFECTIVITAT. Els moviments ofensius en el plantejament del Girona es basaven en la incorporació per banda dreta de Pedro Porro i d'Aday a l'esquerra, les accions de qualitat individual de Borja Garcia i l'aparició en jugades aïllades del "Choco" Lozano i Stuani. Ahir el davanter uruguaià va tornar a ser decisiu, va aprofitar una assistència impecable de Borja per sentenciar. Amb el resultat favorable l'equip va mostrar-se segur i va recuperar sensacions passades, ara toca descansar per poder recuperar-se i millor fer-ho a partir de les victòries.