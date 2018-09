Quique Cárcel sobre Portu: «Les coses s'han de fer quan toquen i no a 48 hores de tancar-se el mercat»

El director esportiu del Girona va assistir ahir al partit de Vila-real i ja ben entrada la matinada va parlar del tancament del mercat i, sobretot, del fet d'haver acabat retenint Portu a pesar de la instistència del Sevilla per fitxar el mitjapunta. "Portu ha tingut una oferta per marxar a un equip de nivell superior i entenem les seves ganes d'anar-hi, però al final ja vaig dir moltes vegades que seríem clars i que les coses s'han de fer quan toquen i no a 24/48 hores de tancar-se el mercat. Ens va arribar una oferta que no arribava a la clàusula. Hem volgut ajudar el jugador però primer ens devem al club. Portu és un dels nostres homes importants i a falta de 48 hores mai es va parlar d'uns números irrenunciables per nosaltres ni tampoc vam trobar un substitut que pogués ser un referent. Per això ens hem mantingut ferms", va explicar des dels vestidors de l'estadi de La Cerámica.

"El mercat ha sigut molt llarg, hi ha hagut molt temps per negociar, i quan ha sortit una opció real ha sigut a falta de 48 hores. Ha sigut molt díficil de gestionar. Entenem que el que prima és el tema esportiu, volem crèixer i sabem les dificultats que tindrem aquest any. Per això hem lluitat pels nostres interessos. Ens sap greu pel tema humà, ha sigut molt dur, perquè Portu tenia una oportunitat per crèixer, però segur que també ho podrà fer a Girona i l'any que ve amb més temps es pot tornar a mirar", va afegir el director esportiu del Girona. Cárcel també va admetre que "segur que ara Portu està una miqueta trist però es un jugador molt feliç a Girona i per això estic tant content per la victòria contra el Vila-real".