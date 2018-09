Cárcel manté a ratlla el Sevilla

Deia Eusebio Sacristán ara fa una setmana abans de jugar contra el Reial Madrid que seria «una alegria per a tothom» que Portu es quedés a la plantilla. Dijous, el tècnic va repetir el seu discurs, però ho va fer ja amb la boca petita, conscient, segurament, que el murcià tenia un peu i mig al Sevilla. Resignat veia també com Portu no pujava a l'autocar amb destí a Vila-real. El Girona perdia, tal com ell mateix va definir en conferència de premsa, «un referent» i un home que té la virtut «d'encomanar als seus companys» un caràcter i unes ganes que han robat el cor a l'afició blanc-i-vermella. Finalment però, i després que el Sevilla no es decidís a fer efectiva la clàusula de rescissió de 20 milions d'euros, Portu continua sent jugador del Girona. «És el millor per al club i també serà el millor per a ell», deia Eusebio divendres a la nit després de la victòria a Vila-real. L'alegria dels tres punts i de saber que podrà comptar amb Portu aquesta campanya feien que se li eixamplés el somriure perenne que duu dibuixat. I és que a ningú se li escapa que Portu no només és l'ànima del Girona a sobre la gespa, sinó també segurament el jugador franquícia i un dels millors de la plantilla. No només pels gols (11 el curs passat) sinó també per les assistències i tot el que genera. Vet aquí, doncs, la importància de poder-lo mantenir a l'equip.

La permanència de Portu, a banda de ser celebrada per l´afició, va ser molt ben rebuda entre la plantilla. El murcià és un home molt estimat al vestidor i prova d´això van ser la gran quantitat de missatges de record i de suport dels seus companys al final del partit de divendres. El més breu però contundent alhora va ser Cristhian Stuani: «Tranquil Portu, aquí hi ha el teu equip. Tres punts d´or». També s´hi van referir d´altres companys com Bernardo Espinosa, Àlex Granell o Aday Benítez, entre d´altres. Tots ells van tenir molt present Portu –absent a Vila-real– en la celebració de la victòria.

També entrada la matinada va parlar, després de molts dies de silenci, Quique Cárcel. «Portu ha tingut una oferta per marxar a un equip de nivell superior i entenem les seves ganes d'anar-hi. Al final ja vaig dir molts cops que seríem clars i que les coses s'han de fer quan toquen i no a 24 o 48 hores de tancar-se el mercat. Ens va arribar una oferta que no arribava a la clàusula. Hem volgut ajudar el jugador però primer ens devem al club. Portu és un dels nostres homes importants i a falta de 48 hores mai es va parlar d'uns números irrenunciables per a nosaltres ni tampoc vam trobar un substitut que pogués ser un referent. Per això ens hem mantingut ferms», va explicar des dels vestidors de l'estadi de La Cerámica el màxim responsable esportiu. «El mercat ha estat molt llarg. Hi ha hagut molt de temps per negociar, i quan ha sortit una opció real ha sigut a falta de 48 hores. Ha estat molt díficil de gestionar», reconeixia. En aquest sentit, Cárcel es mostrava comprensiu amb Portu però posava per davant els interessos del club. «Entenem que el que prima és el tema esportiu. Volem créixer i sabem les dificultats que tindrem aquest any. Per això hem lluitat pels nostres interessos. Ens sap greu pel tema humà. Ha estat molt dur, perquè Portu tenia una oportunitat per créixer, però segur que també ho podrà fer a Girona i l'any que ve amb més temps es pot tornar a mirar», va afegir. Cárcel també va admetre que «segur que ara Portu està una miqueta trist, però és un jugador molt feliç a Girona i per això estic tan content per la victòria contra el Vila-real».

Ressò a Sevilla

Mentrestant, des de Sevilla el no fitxatge de Portu també va ser motiu de comentari a la premsa andalusa. Tant Diario de Sevilla com Estadio Deportivo coincidien a assenyalar Cárcel com el culpable perquè Portu no hagi acabat vestint la samar­reta del conjunt andalús. El rotatiu esportiu situava la notícia a la portada amb un «No tragan con Portu» i ampliant la informació s´explica que dijous hi havia un principi d´acord per 17 milions i que divendres el Girona havia exigit els 20 de la clàusula perquè no havia pogut lligar el seu substitut.

De la seva banda Pablo Machín es mostrava resignat a no poder comptar amb el seu exjugador al Girona. «Portu ha sonat molt. El conec bé perquè l'he tingut molts anys però també han sonat d'altres futbolistes. Uns han vingut i d'altres no», va dir. L'extècnic del Girona va explicar també les dificultats de poder tancar incorporacions els ­darrers dies. «Ja se sap què passa a última hora. S'han de relacionar molts interessos, clubs, jugadors, representants... El que tinc clar és que la secretaria tècnica ha intentat fer la millor plantilla possible i a partir d'avui per a mi aquest és el millor equip», va dir el tècnic sorià.