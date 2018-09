El Girona es converteix en el primer equip «beneficiat» per una decisió del VAR

La implementació del VAR a la Primera Divisió és una de les grans novetats de la temporada al futbol espanyol. Durant l'estiu al Mundial, els aficionats ja van poder veure en acció com funciona el nou mecanisme de la FIFA per ajudar els àrbitres en aquelles accions més dubtoses. En les dues primeres jornades de Lliga, el VAR només havia tret el nas per confirmar que Keko Gontán estava en posició de fora de joc i que el gol anul·lat al Valladolid en el partit contra el Barça era una decisió correcta. No va ser fins divendres a l'Estadi de la Cerámica, i amb el Girona de protagonista, que el VAR va anul·lar un gol concedit en primera instància per un àrbitre. Quan Ekambi va batre Bounou, el públic i els jugadors locals van celebrar eufòrics el que era l'1-0. Tot i això, l'àrbitre del VAR, Alberola Rojas, va avisar el de la gespa, Prieto Iglesias, que el davanter camerunès estava en posició antireglamentària i el gol va ser anul·lat seguidament. D'aquesta manera, el Girona es va convertir en el primer equip que es veu beneficiat per una decisió del VAR que revisa la de l'àrbitre principal.