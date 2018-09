DE MACHÍN A EUSEBIO. L'ANÀLISI DEL NOU CURS

mb el mercat tancat i la plantilla definida podem destacar que la diferència més important entre el Girona que va debutar a Primera Divisió amb l'actual és el canvi del cos tècnic. Després de l'adeu de l'entrenador que va aconseguir l'ascens ha arribat a Montilivi un tècnic experimentat a la categoria. Es genera al vestidor i a l'entorn gironí un canvi de discurs que tant per als jugadors com pels aficionats ha de suposar una nova il·lusió davant un nou projecte. Eusebio Sacristán, exentrenador del Barça B, Celta i Reial Societat, és un tècnic que ordena el seu equip mitjançant el control del joc. Aquest any hem de veure un Girona que voldrà mantenir la possessió de la pilota, que portarà el ritme en moltes fases del partit i que serà protagonista del joc quan pugui imposar el seu estil. Amb la idea de controlar el partit des de la fase inicial poden sortir reforçats els futbolistes que tinguin millor criteri en el joc combinatiu, jugadors amb capacitat per sortir des del darrere amb pilota controlada i futbolistes que vulguin la pilota en tot moment. En aquest sentit, Muniesa a la línia defensiva i Aleix Garcia a la zona de creació poden ser els beneficiats des de l'arribada del nou tècnic. També podran aportar molt en atac les noves incorporacions, Roberts per jugar a banda com a extrem i Doumbia, que haurà de competir per un lloc amb Stuani.

M àxim respecte al que s'ha fet fins ara. Pujar al Girona a la màxima categoria del futbol estatal i mantenir-lo de manera brillant té un mèrit excepcional. La feina que va realitzar Pablo Machín i el seu cos tècnic és impagable. Amb una plantilla competitiva però molt similar a la de l'ascens el Girona va ser una de les sorpreses de la temporada passada, va plantar cara a quasi tots els seus adversaris i va aconseguir la permanència quan encara faltaven moltes jornades per al final del campionat. La fase defensiva basada en una tasca de pressió constant sobre l'adversari, la preparació per poder recuperar la pilota, un sistema de joc innovador i molt treballat, les jugades d'estratègia, el treball de Pere Pons al centre, l'esquerra d'en Granell, la tripleta d'atac formada per Borja Garcia, Portu i Stuani, el desgast constant dels carrilers, la seguretat defensiva, els gols del davanter uruguaià i les arrencades de Portu, una sèrie d'accions i jugades que quedaran a la retina dels seguidors gironins com a record d'una temporada històrica.

Sense el factor sorpresa. El debut a Primera va suposar una injecció de moral i una motivació extra per a tothom. Als jugadors els feia una il·lusió immensa poder jugar contra els millors equips d'Espanya i d'Europa, mantenien la concentració per poder visitar estadis històrics i el fet que tot fos nou suposava un plus extra en el rendiment de tots plegats. Els aficionats anaven a Montilivi amb l'expectativa de poder veure jugar futbolistes del màxim nivell, jugadors que només havien vist per televisió; Messi, Cristiano Ronaldo, Griezmann, Luis Suárez, Iniesta... trepitjaven la capital gironina. Alguns d'aquests equips van veure com els gironins els plantaven cara i van deixar-se punts quan es van enfrontar a un Girona que va mantenir la capacitat de competir moltes vegades. Els futbolistes entrenats per Pablo Machín van sorprendre molts adversaris, sigui per la dificultat de jugar contra un sistema de joc poc habitual o per la motivació i concentració en què es desenvolupaven en cada jugada els futbolistes del Girona, conjunts com el Madrid, Atlètic de Madrid, Athletic o Espanyol van deixar-se punts davant un rival que comptaven guanyar.

L'estil de joc. Quan Cárcel va veure's obligat a contractar un nou entrenador per dirigir el Girona va començar a generar-se el gran dilema. Davant una plantilla confeccionada i pensada per satisfer les necessitats de Machín quin tècnic havia de ser l'escollit? Cal buscar un entrenador que s'adapti als jugadors que formen la plantilla o és millor fitxar un tècnic que plantegi la seva idea de joc i els futbolistes ja s'hi adaptaran? El director esportiu va optar per Eusebio, un entrenador amb una idea de joc que agrada molt a Càrcel i que alhora té una gran capacitat per poder gestionar el grup, adaptar-se a les circumstàncies de la plantilla i al mateix moment introduir un concepte tàctic on també pugui treure el màxim rendiment dels jugadors. Al final el més important és que l'equip rendeixi, estem a l'alta competició i cal trobar la millor fórmula en què els bons resultats i el futbol atractiu vagin de la mà. A curt termini la prioritat d'Eusebio passa per aconseguir sumar punts, consolidar l'equip a la categoria i augmentar el nivell de joc setmana rere setmana.

El sistema de joc. Una cosa és l'estil de joc; combinatiu, directe, de possessió, defensiu, ofensiu, de pressió a camp contrari, de replegament a l'espera, d'atac posicional, de contraatac, d'elaboració des de l'inici, d'elaboració a partir de segones jugades, d'atac a partir de la recuperació, ... i l'altra el sistema de joc; la col·locació dels jugadors sobre la gespa a partir del qual es realitzen els moviments ofensius i defensius; 1-4-3-3, 1-3-5-2, 1-3-4-2-,... La temporada passada el Girona va desenvolupar-se amb un estil de joc en què una de les prioritats era la pressió a camp contrari. L'equip avançava la seva posició inicial per poder condicionar el seu adversari i obligar-lo a jugar a la zona on menys còmode se sentia. El treball defensiu i la recuperació alta de pilota permetia a l'equip poder atacar a partir de les recuperacions. Ofensivament una de les prioritats passava per buscar seguretat a la fase d'iniciació i els canvis d'orientació buscant la profunditat i l'amplitud que mostraven els dos carrilers eren constants. En el que portem de temporada el Girona ha jugat tres partits i en cadascun d'ells ha utilitzat un dibuix tàctic diferent; 1-4-3-3 davant el Valladolid, domini local però sense poder guanyar davant un adversari organitzat, 1-4-4-1-1 el dia del Madrid, un mig camp mes defensiu i dos línies de quatre tampoc van ser suficients per poder derrotar els blancs i un 1-3-5-2 a Vila-real, la tornada als orígens i el sistema de la temporada passada va donar la primera victòria de l'any. Eusebio va guanyar el primer partit com a tècnic del Girona amb la idea de joc implantada per Machín. Caldrà veure amb quina idea s'acaba construint aquest Girona, amb una plantilla pràcticament calcada a la de la temporada passada, Porro està ocupant el lloc de Maffeo, i amb l'arribada de Roberts i Doumbia en la part ofensiva l'equip ha de competir per buscar el primer i clar objectiu, la salvació.