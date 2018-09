Machín es retroba avui amb Setién en el derbi

Aquest vespre, l'exntrenador dle Girona Pablo Machín viurà el seu primer derbi andalús com a entrenador del Sevilla a l'estadi Benito Villamarín (3/4 de 9). El tècnic sorià, al mateix temps, es retrobarà amb una de les seves bèsties negres, com es l'entrenador del Betis, Quique Setién. El càntabre era l'entrenador del Lugo el curs 2014-15 quan un gol en l'afegit de Pablo Caballero per als gallecs va evitar l'ascens directe del Girona en l'última jornada. Machín ja es va enfrontar a Setién el curs passat amb el Girona, aconseguint un 2-2 al Villamarín i caient a l'estadi de Montilivi per 0-1 quan els dos equips lluitaven per ser a Europa.