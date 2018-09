Una plantilla curta sense un lateral dret pur però amb Portu i més variants ofensives

Tothom s'esperava que la de divendres fos una jornada de bojos. Noms amunt i noms avall, rumors per aquí, rumors per allà i moltes ganes de veure cares noves. Per sobre de tot, això sí, una cosa, el futur de Portu i la possibilitat molt propera dijous a la tarda que el murcià fes les maletes per anar-se'n a Sevilla. Finalment però a mesura que van anar passant les hores i es va acostar l'hora del començament del partit a Vila-real, hi havia una cosa clara: o el Sevilla pagava els 20 milions d'euros de la clàusula de rescissió o Portu es quedava. Els andalusos no van voler passar per caixa i finalment, Portu continuarà al Girona aquesta temporada. Una gran notícia per als interessos del club que, sumada als tres punts aconseguits a Vila-real, van fer que la nit fos absolutament rodona. Bona part dels moviments de mercat que el Girona tenia a la recambra depenien de si Portu sortia o no. El fet que finalment es quedés va fer que la darrera jornada del mercat d'estiu, en comptes de ser d'allò més moguda com hom s'esperava, fos relativament traquil·la. L'adeu de Timor, sorprenent però no inesperat perquè el Las Palmas li anava al darrere des del minut zero (finals de juny) amb una oferta per quatre temporades (2022) i el retorn de Douglas Luiz van ser els únics moviments que va fer el Girona el dia 31. El de Carcaixent va decidir apostar per fitxar pel Las Palmas, de Segona A, malgrat haver estat titular en les dues primeres jornades de Lliga. Al marge de la sucosa oferta del conjunt canari, bona part de culpa del seu comiat la va tenir el retorn de Douglas Luiz. Tot i no actuar com a pivot estrictament, el de Carcaixent va veure que podia perdre protagonisme i més tenint en compte que el brasiler és propietat del Manchester City, club que en va pagar 14 milions l'estiu passat i que no voldrà que perdi una altre any com va passar el curs passat.

Tot plegat ha deixat Eusebio amb una plantilla de 21 jugadors comptant-hi Pedro Porro que, tot i tenir fitxa del Peralada, ja està plenament integrat a la disciplina del primer equip. Al primer cop d'ull, l'absència d'un lateral dret específic pot ser la gran mancança de la plantilla que ha dissenyat Quique Cárcel. L'adeu de Maffeo no ha estat suplert per cap jugador i l'home encarregat d'ocupar el seu lloc és Porro. A més a més, el tècnic disposa de José Aurelio Suárez i Marc Vito per fer de tercers porters i compta també amb el suport d'altres joves del Peralada com Montes, Giorgi Kochorashvili, Andzouana, Paik i Soni.

Eusebio ha demostrat en aquestes tres primeres jornades de Lliga disputades que té la intenció d'utilitzar i dominar més d'un sistema. En aquest sentit, lluny de l'immobilisme de Machín, en de La Seca va apostar pel 3-5-2 a Vila-real quan en els dos primers partits havia fet servir el 4-3-3. «És una riquesa poder dominar els dos sistemes i poder-los fer servir depenent del rival», assegura Eusebio. En aquest ball de sistemes però hi ha segurament una peça que grinyola. És el lateral dret. No pas perquè Porro no estigui al nivell, ans al contrari, sinó perquè la temporada és molt llarga i a la plantilla no hi ha cap lateral dret pur. Ramalho i Aday hi poden actuar, com ho fa Muniesa a l'esquerra.



porters



yassine bounou ja és titular indiscutible

sota pals

Si la temporada passada, i també en la de l'ascens, Pablo Machín va tenir dubtes i va alternar la titularitat dels porters, enguany Eusebio ho ha tingut clar des del primer dia. El titular és Bounou. El mundialista marroquí ha guanyat la partida a un Gorka Iraizoz que, a més a més, aquesta setmana ha patit un trencament muscular al quàdriceps i pot estar-se alguna setmana de baixa. Les actuacions durant la pretemporada i en els entrenaments han fet decantar el tècnic castellà pel marroquí en detriment d'un Gorka un pèl espès. Bounou ha crescut molt des que va aterrar a Girona i contra el Madrid va realitzar un parell de magnífiques intervencions. Tot i això, durant els partits té moments de desconnexió en què fa entrar en pànic la parròquia blanc-i-vermella com divendres a Vila-real en una centrada que se li va escapar i a punt va estar de costar un gol. Amb Bounou indiscutible, Eusebio té a la recàmbra José Aurelio Suárez, ja recuperat del tot de la doble lesió a l'espatlla que el va mantenir en blanc el curs passat i un Marc Vito que ha estat el tercer porter durant la pretemporada i també va ser a la banqueta a Vila-real. Caldrà veure amb quin porter confia més Eusebio per fer de tercer durant la temporada.



defenses



la polivalència com a virtut però amb el perill de no tenir lateral dret pur



L'herència del sistema Machín ha fet que, un any més, la defensa sigui la línia més poblada de tota la plantilla. En aquest sentit, Eusebio disposa de cinc centrals: Bernardo Espinosa, Juanpe Ramírez, Jonas Ramalho, Pedro Alcalá i Marc Muniesa, dos dels quals es poden adaptar a la posició de lateral quan convingui. En aquest sentit, i sempre que Eusebio aposti per jugar amb línia de quatre al darrere, Carles Planas, lesionat amb un trencament muscular, actualment és l'únic lateral esquerre nat. El de Sant Celoni pateix més quan ha de fer de carriler. Fins ara, Bernardo i Juanpe semblen intocables per a Eusebio, que els ha situat de titulars en els dos primers partits. A Vila-real, com que va jugar amb tres centrals, Alcalá va tenir els seus primers minuts. En canvi, Ramalho, amb un esquinç al turmell que arrossega des de la pretemporada continua fora de combat. El basc, habitual central els últims anys, es pot adaptar fàcilment al lateral dret si fa falta. En aquest sentit, l'eclosió de Pedro Porro està fent que no es trobi a faltar Maffeo però el jove extremeny ascendit enguany del juvenil és de clara vocació ofensiva, tot al contrari que Maffeo, més avesat a tasques defensives.



carrilers



aday, mojica i pedro porro per quan calgui recórrer-hi

La direcció esportiva no ha cregut convenient ni reforçar el lateral ni tampoc els carrils. Per tant, doncs, la plantilla ha quedat com estava en aquesta posició tan específica amb la presència d'Aday Benítez i Johan Mojica i l'aterratge de Pedro Porro. A més a més, Eusebio també té la carta Carles Planas a l'esquerra i fins i tot Muniesa hi va actuar uns minuts. Quan Eusebio vulgui jugar amb carrilers de ben segur que Aday tindrà protagonisme. El de Sentmenat tota la vida que havia jugat en posicions atacants fins que Machín el va reciclar a carriler, on els darrers temps ha ofert un notable nivell. Tanmateix, de lateral ja li costa més a un Aday que, de moment, ha vist com la banda dreta és per a Pedro Porro. La lesió de Mojica ha beneficiat Aday, que va entrar a l'equip divendres. El colombià va ser un dels jugadors més destacats la temporada passada i també va realitzar un Mundial notable amb la seva selecció. Una lesió durant la primera setmana de pretemporada ha espatllat la seva inclusió a l'equip. Tot i això, l'esforç que ha fet el club per fitxar-lo (5 milions) fan preveure que ha de ser un jugador important durant el curs.



migcampistes



molta qualitat i alegria però sense un pivot dels que rasquen

David Timor no és cap pivot defensiu però dels que eren a la plantilla del Girona era el migcampista que més s'acostava a aquesta definició. L'adeu del valencià ha deixat Eusebio amb només Pere Pons de clar perfil destructor. I és que tant Granell, com sobretot Aleix Garcia, Douglas Luiz i Borja García, són homes amb màgia als peus i de gran capacitat creativa. Pere Pons doncs sembla està destinat a passar l'escombra com ha fet els últims anys, mentre la resta poden generar joc per als homes més ofensius. Granell manté el nivell i ha de ser clau per donar equilibri a l'equip mentre que caldrà veure si Aleix Garcia fa un pas endavant i Douglas Luiz demostra per què ha enamorat Josep Guardiola. Borja García menja a part com a cervell ofensiu de l'equip.



davanters



stuani és el gran referent però l'equip ara té

més recursos

Cristhian Stuani va demostrar a Vila-real que no se li ha oblidat fer gols. L'uruguaià manté el seu gran olfacte que el va dur a fer 21 gols el curs passat. Enguany mantindrà al seu costat un Portu que ha de continuar creixent a Montilivi com a futbolista de primer nivell a la lliga espanyola i aspirar a fer el salt un club amb més aspiracions el proper estiu. És en atac on la plantilla del Girona ha patit més canvis. Els Kayode, Olunga i Marlos Moreno amb què va començar Machín el curs passat enguany Eusebio ha vist com es convertien en Seydou Doumbia, Choco Lozano i Patrick Roberts. En principi, sembla que s'ha apujat el nivell ofensiu tot i que caldrà veure l'estat físic de Doumbia. Lozano ha complert sempre que se l'ha requerit, mentre que Roberts ha mostrat algun detall més que interessant. L'extrem anglès aportarà a l'equip una capacitat de desequilibri des de la banda que el Girona no ha tingut les últimes temporades.