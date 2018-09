Creixent des de la defensa

Per més gols que es facin, per més bon atac que hi hagi i encara que la davantera estigui farcida d'estrelles, si no es defensa bé, un equip està condemnat al fracàs. És així, no hi ha volta de full. A dia d'avui, guardar bé la roba i saber tancar els espais perquè el rival de torn no se'n surti, és imprescindible per sumar punts. Li va funcionar al Girona a Segona A, sobretot en aquests darrers anys; la Primera Divisió no és pas una excepció. Jugui amb un sistema o amb un altre, apostant per dos o per tres centrals, la missió és la mateixa: guanyar, tot partint de la base que cal defensar bé per fer-ho. La plantilla ha decidit fer cas i seguir les instruccions al peu de la lletra. És cert que, fent una ullada ràpida, el Girona apareix com un dels conjunts més golejats del campionat. Tot plegat, però, enganya una mica. Tots els gols en contra els ha rebut en un sol partit; en els altres dos, Yassine Bounou ha tancat amb clau la seva porteria. Una tònica que tant ell com els seus companys, i sobretot Eusebio, volen repetir tantes jornades com sigui necessari. Sinònim que les coses es deuen estar fent bé. Passades tres jornades, els gironins han rebut quatre gols. Surten a més d'un en contra per partit. La mitjana és millorable, sí, però hi ha una estadística que convida al positivisme. Tret del dolorós 1-4 davant del Reial Madrid a l'estadi de Montilivi, en els altres dos partits els blanc-i-vermells no han encaixat. Símptoma inequívoc que confirma que el treball al darrere s'està fent bé. Per començar, 0-0 davant d'un Valladolid que només va xutar un cop entre pals; va ser Rubén Alcaraz, ben fàcil per a Bounou. I divendres passat, tot i patir, 0-1 al camp del Vila-real, una de les places més complicades de tot el campionat. Els números, en aquest sentit, són idèntics als de fa una temporada. Llavors, després dels tres primers partits l'equip també havia rebut quatre gols. Un parell a mans de l'Atlètic de Madrid (2-2) i els altres dos a San Mamés, contra l'Athletic Club (2-0). L'única diferència és que aquell Girona, entrenat encara per Pablo Machín, només va quedar-se una jornada de les tres primeres sense encaixar: 1-0 a casa amb el Màlaga, equip que acabaria descendint.

El dels andalusos, el que es convertiria en la primera victòria del club a la màxima categoria, va ser un dels onze partits en tota la Lliga passada en què el Girona va ser capaç de mantenir la seva porteria a zero. Tampoc va rebre contra Leganés (0-0 i 3-0), Espanyol (0-1), Getafe (1-0), Las Palmas (6-0), de nou Màlaga (0-0), Athletic (2-0), Celta (1-0), Vila-real (0-2) i Deportivo de la Corunya (2-0). Precisament, la dels gallecs i a casa havia estat l'última ocasió en què Bounou es quedava sense aguantar el zero a la seva pròpia porteria fins que va arrencar aquesta temporada. De moment, la defensa fa bona pinta. La propera prova de foc, un Celta que ja suma cinc gols a favor, que compta amb Aspas i Maxi Gómez i que ve de guanyar l'Atlètic.