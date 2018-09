Portu torna a la feina: «Dret i treballant més que mai»

Després de la victòria a Vila-real (0-1) i de gaudir de descans el cap de setmana, el Girona va tornar ahir a la feina a la Vinya. La gran novetat va ser la reincorporació de Portu. El mitjapunta murcià no s´havia exercitat amb els seus companys dijous ni tampoc havia viatjat fins a la Plana, amb permís del club, mentre es negociava el seu possible traspàs al Sevilla. Finalment, l´operació no es va tancar i Portu torna a treballar amb els seus companys. A la nit va penjar un tuit: «Dret i treballant més que mai», deia, molt aplaudit pels aficionats gironins. Stuani i Bounou, concentrats amb l´Uruguai i el Marroc, no es van entrenar ahir. Tampoc ho va fer el migcampista cedit pel City Douglas Luiz, que encara és al Brasil.