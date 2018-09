Jugar el derbi als EUA genera divisió d'opinions a l'afició

Feia dies que ja es veia a venir i ahir els seguidors del Girona es van despertar amb la notícia que el partit contra el Barça es disputarà a Miami i no pas a Montilivi. Una notícia que, a falta de confirmació oficial, genera divisió d'opinions entre l'afició. Els grups de whatsapp i les xarxes bullien amb comentaris sobre la notícia i les contraprestacions que oferirà el club. El sentiment general entre la massa social blanc-i-vermella és una barreja de reticència i resignació però també s'entén que per al club, jugar contra el Barça als Estats Units, suposarà un gran font d'ingressos.

Entre les penyes, la que ho té més clar és la Jovent Gironí, que parla obertament de «rebuig» i de «rebaixar-se als interessos de la Lliga, el futbol modern i Tebas». El president de la penya, David Herrera, diu que «el partit s'ha de jugar a Montilivi. El Girona s'hauria de plantar». En la mateixa línia es mostra Pere Millet, membre de la Penya Nord Àlex Granell. «Vull veure el Barça i les seves figures a Montilivi. No vull cap contraprestació», diu. Menys bel·ligerant es mostra el president de la Penya Saltenca i també de la Federació de Penyes, Joaquim Alegret que aposta, «un cop és imparable la decisió» per mirar de «treure les millors contrapartides pels abonats i penyistes». En aquest sentit, Raimon Nadal, membre de la Penya Pere Pons, també aposta per estudiar bé les contraprestacions. «Les valorem però considero que podrien ser més acumulatives. El club podria fer un esforç i no fer-ne triar una de les tres», diu Nadal que no creu que s'arribi «ni de bon tros» als 1.500 inscrits, de xifra màxima de socis que ofereix el club per anar a Miami amb avió. En aquest sentit, aquesta nit hi ha una reunió de la Federació de Penyes en què es debatrà l'afer i s'emetrà un comunicat exposant la posició del grup.

En el marc que sembla que no hi ha marxa enrere, el president de la Penya Immortal, Pepe Sierra, troba «raonable» la compensació que ofereix el club. Sierra matisa però que veu «una matada» el viatge llampec que proposarà el club. Això sí, Sierra destaca que el Girona serà «el primer equip de la Lliga que haurà jugat als EUA. A més a més això ens permetrà situar-nos al centre del panorama mundial futbolístic».

No ho veuen gens clar tres dels últims presidents que ha tingut el club: Ramon Vilaró, Francesc Rebled i Joaquim Boadas. El més contundent és Vilaró que no ho veu «gens bé» i es pregunta «per què hi ha d'anar el Girona a Miami i no hi fan el Llevant-Valladolid? Que som més guapos?», diu. Vilaró explica que si s'arriba a enviar el Betis-Sevilla als Estats Units «haurien calat foc a la FIFA». En aquest sentit, qualifica la iniciativa de «presa de pèl» i insta Javier Tebas a «enviar-hi l'Osca, l'equip de la seva ciutat». Vilaró considera que seran ben pocs els que aniran a Miami i que «la majoria veurà el partit a la tele i cobrarà el 40%».

De la seva banda, Boadas destaca negativament el fet de «deslocalitzar un partit tan important» i explica que un partit de Lliga «s'ha de jugar al nostre estadi». «Ja m'agradaria anar als Estats Units a jugar un partit d'exhibició però si és de Lliga no. La gent es queda sense un dels atractius», diu Boadas. L'expresident afegeix, a més a més, que el Girona es queda «sense cap, o amb molt poques, opcions de guanyar el Barça» jugant a camp neutral als Estats Units. Logísticament, Boadas també veu «inviable per als abonats» el trajecte programat pel club. Mentrestant, Francesc Rebled veu «un xoc de conceptes. Per a l'expresident, treure el Girona-Barça de Montilivi «no es pot compensar de cap manera malgrat que hi hagin posat imaginació». Rebled subratlla que es contraposen «els interessos empresarials i legítims dels propietaris del club, que són empreses globalitzadores, per treure'n rèdit econòmic i expandir la marca Girona amb els abonats que donen vida al club i paguen un carnet per veure un espectacle». Rebled reitera que «és complicat tenir la gent contenta amb contraprestacions però tornar els diners no és la solució ja que deixen de veure un dels grans actes de l'espectacle de Lliga com és el Barça». A més a més destaca que «el viatge és molt complicat d'organitzar» i que les entrades al Camp Nou segurament seran de «galliner» i tampoc compensarà. «No m'agrada que no es jugui a Girona», assegura a títol personal. «Els propietaris prenen la decisió i és difícil de lligar amb el sentiment de l'abonat», destaca.