«La victòria a Vila-real ratifica que estem fent les coses bé»

El Girona li ha donat la plantilla que li havia promès al maig, que el va fitxar?

Bé, tampoc em van prometre res... em van dir que aquesta era la plantilla que hi havia i que mirarien de mantenir-la fins al final del mercat, per poder disposar d'aquests jugadors fins a final de temporada. Jo sabia que com més futbolistes poguéssim mantenir de la temporada passada, molt millor per nosaltres. Ho hem aconseguit, tot i que no semblava fàcil. Hi ha hagut interès per molts dels nostres jugadors i al final el club s'ha mantingut ferm en la idea que perquè algun marxés havien de ser ofertes molt interessants. També hem aconseguit que els futbolistes, a pesar de les ofertes, hagin acceptat seguir aquí perquè estan a gust, hi estan bé.

Es podia imaginar que tan sols arribarien dues cares noves, Roberts i Doumbia?

Si podíem mantenir els jugadors que teníem, nosaltres ja estàvem contents. Es dona la circumstància que aquella plantilla bona que ja teníem i que hem pogut mantenir l'hem complementat amb jugadors que ens donen coses molt bones per reforçar-la. Patrick Roberts és un futbolista desequilibrant en la zona d'atac, que ens permet donar versatilitat a la nostra proposta ofensiva; Doumbia és un golejador experimentat que assegura gols en tots els equips on ha estat. I al final vam aconseguir Douglas Luiz, per a mi una peça molt important, amb qualitat, que aporta equilibri al mig del camp. Té molt talent i ha demostrat aquesta pretemporada amb el City que té un futur molt bo per davant.

Troba a faltar un lateral dret pur, una figura específica per jugar amb el seu sistema 4-3-3?

No sé què és una figura específica... amb defensa de quatre o defensa de cinc, les característiques que es demanen en un o altre cas poden ser alguns matisos diferents. Al final tenim futbolistes amb unes condicions i tractarem que nosaltres, amb el joc, ens adaptem a les seves característiques.

A Vila-real va reaparèixer el Girona dels tres centrals i els dos carrilers. Serà habitual anar combinant els sistemes?

El que pretenc és que puguem variar la nostra proposta i que amb això aconseguim ser efectius i obtenir rendiment posant dificultats als rivals. L'equip ha de dominar diverses fórmules del joc per ser molt competitius.

La marxa a última hora de Timor, que era titular, li va trencar molt els esquemes?

No, perquè l'arribada de Douglas Luiz ens compensa la seva baixa. Tenim allà al mig del camp quatre jugadors amb molt talent, Pere Pons, Àlex Granell, Aleix Garcia i Douglas, per dues o tres posicions.

Pedro Porro ja és un jugador més del primer equip?

De moment, tot el que està demostrant és que està preparat perquè seguim comptant amb ell. El seu rendiment és molt bo, té molt bona mentalitat i talent. Estem contents. Però no fa falta córrer. Hem de ser cauts. El que ha demostrat fins ara és molt bo, tant de bo segueixi en aquesta línia, però al final té 19 anys i tampoc se li pot demanar més del que ens està donant.

Què li semblen Pere Pons i Granell, la quota gironina feta a casa?

Són dos jugadors intel·ligents i amb molt bona mentalitat. Estan preparats per donar-ho tot pel club, se'ls nota aquest sentiment d'identitat que tenen amb el Girona. A més estan molt predisposats a seguir treballant en el creixement de l'entitat. Aporten uns valors molt positius, que són bons per al club. Aquest esperit que transmeten és molt bo perquè la mainada que puja des de les categories inferiors estiguin referenciats per ells. Són dos exemples de com a través del treball i les ganes de millorar un pot assolir els seus objectius en l'equip de casa seva.

Què va dir a Portu quan es van retrobar després de la seva fallida marxa al Sevilla?

Li vaig dir que estem supercontents que s'hagi quedat i que treballarem perquè ell, al final, també estigui satisfet de com han acabat les coses. Ara ha decidit reil·lusionar-se o remotivar-se amb la idea de quedar-se a Girona i donar-ho tot per aquest equip. A nosaltres ens tocarà fer-li veure que el millor que li podia haver passat era quedar-se a Girona perquè tot el que li vindrà serà encara millor que el que tenia ara.

Hi va parlar gaire la setmana passada o va deixar que les coses fluïssin?

Bé, vaig mirar de deixar que les coses fluïssin, que passessin. Nosaltres havíem d'estar centrats en el partit de Vila-real, que era molt important i va passar una mica desapercebut pel tancament del mercat. No ens podíem distreure per tot el que passava al voltant de l'equip i al final ho vam aconseguir. El resultat ens demostra que vam fer moltes coses bé perquè això passés.

Per a què va servir la victòria de Vila-real?

Uff, per a moltes coses. Per ratificar que estem fent les coses bé, per ratificar la confiança en la feina que estem fent amb algunes propostes una mica diferents i per tenir tranquil·litat en aquest començament de Lliga. Hem pogut arribar a l'aturada amb una major alegria i més tranquils, i veiem el futur amb la confiança que et dona estar en una bona posició a la classificació.

Quin sentit tenen ara les pretemporades si els equips tanquen les plantilles a última hora, amb la Lliga ja en marxa?

Tot plegat ho hem de revisar i tenir molt present el que ha passat aquesta temporada. Si volem tenir la millor Lliga i que la competició tingui la millor igualtat, el que volem els entrenadors és que sapiguem amb què podrem disposar des del primer partit del campionat. No que treballem les primeres setmanes sense saber qui marxarà o qui arribarà. Això no és l'ideal. Estar jugant un partit i que en aquell mateix moment s'estigui donant la possibilitat que tinguis o no dos o tres futbolistes per la resta del curs és surrealista. Hem de reflexionar-hi tots i a qui correspongui, que prengui les mesures per tal que el tancament del mercat coincideixi amb l'inici de la Lliga.

El desè lloc de la temporada passada és immillorable?

No, tot es pot millorar i hem de treballar per fer-ho. Sabem de les dificultats que hi haurà, òbviament. Aconseguir aquest desè lloc la temporada passada va ser un èxit molt gran. Per això ara hem de valorar cada pas positiu que fem i donar-li mèrit.

Què té Bounou per haver optat per ell com a titular a la porteria en detriment d'Iraizoz?

Tenim dos bons porters més Suárez, que fins ara no havia estat disponible i que ara ha començat a treballar. Bounou va arribar una mica més tard pel Mundial, i Iraizoz és un futbolista de gran rendiment i experiència. Gorka ha estat treballant molt bé, fent una bona pretemporada. I Bounou també ha demostrat que el nivell que va aconseguir la temporada passada i la regularitat que va tenir a l'equip el fan un bon porter de garanties. Amb tot el que ha demostrat al Girona, i havent arribat en bones condicions després de les vacances, li hem donat continuïtat sabent que Gorka està preparat per poder-hi competir. Els dos han d'estar preparats. A la porteria és bo que hi hagi continuïtat.

Se n'ha fet ja a la idea que el Girona-Barça del mes de gener es jugarà a Miami?

Bé, no... quan es confirmi ja ens en farem a la idea del que representa.

Portar aquest duel als Estats Units, en un escenari neutral, és donar avantatge al Barça?

Buff... no m'he parat a pensar-ho. Esclar que tothom s'estima més jugar al seu camp, amb els seus aficionats, i amb l'ambient a favor. Però totes aquestes circumstàncies et poden ajudar a guanyar un partit sense que en siguin cap garantia.

Què va fer-li acceptar l'oferta del Girona?

Em va agradar molt parlar amb Quique Cárcel. Em va explicar com funciona el club. Aquí es respecta molt l'àrea esportiva i hi ha una gran independència en aquesta àrea esportiva. Això per a un entrenador és fantàstic. Si a més parlem d'un club amb moltes possibilitat de creixement, que respira alegria i energia positiva a l'entorn, que al darrere té el suport d'un gran club com el Manchester City, que et permet estar aixoplugat i et marca el camí de fins on pots arribar... Poder ser part d'aquest creixement em va seduir. Hi havia moltes coses positives al voltant del Girona que em van fer decidir. Vaig pensar «que bé» després que en Quique (Cárcel) m'expliqués tot el que em va explicar. sobre el club.

Va parlar amb Pep Guardiola abans de firmar? Hi parla sovint?

Sí que hi vaig parlar, però ara tots dos estem centrats en el nostre dia a dia i no tenim tant contacte. Per a ell va ser una alegria que jo pogués estar aquí al Girona i per a mi és una alegria saber que ell està allà i que en qualsevol moment podem tenir el seu suport.

Què coneixia del Girona i de Girona abans d'arribar i que ha descobert en aquestes setmanes que fa que és aquí?

Coneixia tot el que veia des de fora, tot el que havia viscut el club amb aquelles possibilitats d'ascens esvaïdes, la gran celebració de l'ascens a Primera, o anant més enrere, aquella miraculosa permanència amb un penal al darrer minut (el de Kiko Ratón el 2010 contra el Múrcia). Aquí hi havia vingut diverses vegades amb el Celta i el Barça B i Montilivi, per a mi, era un estadi una mica talismà, havia vingut en alguna situació difícil i ho vam salvar. Sé que l'ascens es va viure d'una manera molt especial. I també tinc una relació especial amb Pablo Machín, ens coneixem, som gairebé paisans, vam fer el curs d'entrenador junts. He viscut molt temps a Barcelona i Girona és molt a prop, no només parlant en àmbit esportiu, també com a ciutat i província on he estat sovint de vacances. La província de Girona, des de sempre, m'encanta, i això ha sigut un punt més a favor a l'hora de prendre la decisió de venir aquí. Ara estic coneixent una mica en profunditat la ciutat, que em sembla, d'entrada, preciosa. El Barri Vell és molt bonic. En línies generals, la meva estada aquí és molt i molt positiva.

El futbol català necessitava una tercera via que trenqués l'hegemonia de tants anys del Barça i l'Espanyol?

Que el Girona estigui a Primera és molt bo per al futbol català. I pel que fa a competitivitat també està molt bé que no només hi hagi a l'elit dos equips de Barcelona, sinó que en una altra província catalana també n'ha sortit un competint al màxim nivell. És bo per al futbol català i per a la societat catalana.

Què li falta, al Girona, per seguir creixent?

No crec que li falti res, té totes les condicions per seguir creixent progressivament. El que ens cal és que nosaltres, com a equip, siguem capaços d'aconseguir que la propera temporada el Girona torni a estar a Primera. Això seria importantíssim per al creixement que el club està fent.

De cara al partit contra el Celta podrà recuperar algun dels lesionats (Planas, Ramalho, Mojica o Iraizoz)?

És possible que puguem recuperar algú, tot i que ho veig una mica just. Estem en aquell procés en què els podem tenir a disposició per a aquest partit contra el Celta tot i que per competir potser serà una mica massa aviat.