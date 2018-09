El Girona admet per primera vegada que accepta jugar contra el Barça als EUA

El Girona ha confirmat per primera vegada aquest vespre que ha rebut la proposta per part de la Lliga per disputar el partit contra el Barça a Miami el proper 26 de gener. "S'està treballant en aquesta línia conjuntament amb la Lliga i el Barça encara que, fins avui, no hi ha confirmació oficial que el partit es disputi finalment als EUA", assenyala el comunicat de l'entitat.

El Girona raona que ha acceptat la proposta "entenent que és una gran possibilitat d'expansió i de creixement no només pel club sinó també per la nostra ciutat i el nostre territori. Fa poc més de tres anys es lluitava per no desaparèixer i ara el nostre objectiu és consolidar-nos a la Primera Divisió. Aquesta acció seria un pas més dins de la voluntat i la il·lusió de competir en l'elit del futbol després de l'esforç que tots hem fet en aquests últims anys i que ens ha acabat portant a Primera".

El comunicat afageix que ",entre s'acaba de concretar el partit, pendent encara de resoldre diferents temes, el Girona i la Lliga estan treballant conjuntament en la manera de compensar els abonats per si el matx no es juga al nostre estadi, que sempre ha estat un dels punts centrals en totes les converses i una de les prioritats per acceptar aquesta proposta. I amb l´objectiu de trobar les millors solucions per tots es plantejaran diferents opcions per tal que els abonats puguin escollir".