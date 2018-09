El Girona-Barça de Miami ja fa la volta al món quatre mesos abans de disputar-se

És el primer pas. De molts, segurament. Com una mena d'entrant, un tastet. Precisament, el que s'espera des de Montilivi. Per coses com aquestes es rebia amb els braços oberts la possibilitat de jugar un partit contra tot un Barça als Estats Units. Per embutxacar-se una quantitat propera als quatre milions d'euros, sí. Però també pel ressò mediàtic que un fet així comporta. Per estendre la marca arreu del planeta. Que tothom en parli; del partit i de Messi, si volen, però que la gent d'arreu es faci una idea de què és el Girona FC. Traspassar fronteres és un dels objectius pel qual se sospira al club amb aquesta aventura, la primera que portarà un partit del campionat espanyol a travessar les seves pròpies fronteres. I de moment, sense que l'anunci sigui oficial ni tenint l'acord al cent per cent tancat, la notícia ja s'ha estès com la pólvora. Aquí i allà. I més enllà, fins i tot. Diari de Girona s'ha capbussat a l'univers mediàtic per saber què se'n diu de tot plegat i a on. N'hi ha per triar i remenar. Per fer-nos una idea aproximada, n'hi ha prou amb analitzar nou mitjans de fins a sis països diferents. El Barça té més tirada, com és evident. Però també crida l'atenció les alternatives que prepara el Girona per compensar els seus abonats. D'això, i més, fins i tot amb certa dosi d'opinió, se'n parla als mitjans internacionals.

ESPN, un dels canals referents del periodisme esportiu, amb seu als Estats Units, dedica uns minuts al partit que el proper 27 de gener es jugarà al Hard Rock Stadium de Miami. Hi participen els periodistes Raphael Honigstein, Gab Marcotti i Adrian Healey, juntament amb els exfutbolistes Shaka Hislop i Craig Burley. Diuen la seva sobre el Girona-Barça als Estats Units i més d'una perspectiva hi està en contra. «És un gest ofensivament car. No sé fins a quin punt això pot beneficiar el Girona. No es tracta només de l'afició, sinó de la cultura del futbol. Avui és el Girona, qui serà després?», analitza Hislop. També hi ha el punt de vista contrari. «És una bona manera de dir que així es fan diners», aprecia Marcotti. Honingstein, de la seva banda, valora la recent reacció de tot plegat de Christian Seifert, director general de la Lliga Alemanya (DFL), qui va dir fa pocs dies que «seria una falta de respecte cap als fans i els jugadors disputar un partit a l'estranger». El periodista insisteix que «traslladar un matx competitiu fora d'Alemanya seria un cop dur per als seguidors. Això està anant massa lluny, a més l'afició i el club no ho podríen suportar. Com a mínim, ara».

Precisament aquesta és la idea que subratllen tant Sport1 com Frankfurter Allgemeine. Fan d'altaveu de les paraules de Seifert, afirmant que a Alemanya no hi ha pas «plans similars» als del campionat espanyol, on s'ha «trencat un tabú» portant el seu futbol cap als Estats Units. A més, aporten quatre dades sobre la logística del matx a Miami perquè el lector se'n faci una idea.

Informació com la que publica el portal d'Internet del canal nord-americà CBS Sports. Aquí se li dona més importància al fet que el Barça i Leo Messi jugaran a Miami, encara que també es destaca que el Girona rebrà 4 milions d'euros. «La notícia pot ser dolenta per als aficionats que no poden veure el partit, però si els diners que es destinen al club li permeten adquirir millors jugadors, al final pot valer la pena», proposa.

A Anglaterra també se'n parla. El Mirror se centra, sobretot, en les opcions que el club de Montilivi proposa als seus abonats. Parla d'un «increïble gest» fent referència als 1.500 vols gratuïts que el Girona té previst facilitar als seus abonats per al partit que celebrarà al Hard Rock Stadium «com a l0cal», posant això últim entre cometes. El The Independent agafa un to molt més neutre. Es dedica a informar el lector, sense decantar-se ni a favor ni tampoc en contra. Es recorda, això sí, que la Premier no té previst valorar l'opció de jugar més enllà de les seves fronteres.

A Itàlia, és el Calcio e Finanza el mitjà que més en parla. «La Lliga vola als Estats Units; el Girona-Barcelona es jugarà a Miami», titula. Desgrana les quatre dades que ja tothom coneix i també anuncia, com fan d'altres, les alternatives compensatòries per als abonats. Més breu és l'escrit que apareix a El Universal de Mèxic. Amb tres breus paràgrafs n'hi ha poc per donar per fet, encara que no sigui oficial, que el derbi es trasllada al Hard Rock Stadium. Al continent asiàtic tampoc ha passat desapercebuda una notícia així. A l'Índia, país que trepitjava fa pocs mesos el Girona, se'n parla a l' Indian Express. En aquest cas, és un recull de les notícies que han anat apareixent a d'altres mitjans per explicar, detalladament, el tema.