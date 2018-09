Pau Gasol, sobre el Girona-Barça a Miami: «Hi hauria benefici directe per a tots»

El jugador dels Spurs de San Antonio Pau Gasol ha considerat interessant que LaLiga Santander es plantegi jugar un partit als Estats Units, una fórmula que, segons ha recordat, l'NBA l'aplica des de fa anys en mercats com el mexicà i l'europeu.

En la presentació a Barcelona del seu llibre 'Bajo el aro', l'internacional català ha opinat sobre la possibilitat que el Girona-Barcelona, de la jornada 21, pugui disputar-se a Miami el 27 de gener.

"A mi la internacionalització i jugar un partit en terres americanes em sembla una idea interessant. L'NBA fa molts anys que fa partits fora del territori americà com a Mèxic o Londres i no hi ha cap tipus de problema perquè és decisió de la pròpia lliga", ha recordat Gasol.

En aquest sentit, ha destacat que el mercat americà té una "grandíssima potència" i ha apuntat que la idea de jugar fora d'Espanya té "bastant sentit", ja que pot beneficiar a una competició domèstica com LaLiga en un "món cada vegada més global i internacional".

Gasol també s'ha referit a la possibilitat que abans del Girona-Barcelona que es disputi a Miami sonin els himnes dels Estats Units i d'Espanya. El jugador català ha afirmat que la possibilitat que només soni l'himne espanyol, i no Els Segadors, en el Girona-Barça de futbol que es podria jugar als Estats Units "crearà més controvèrsia aquí que allà", en referència al país nord-americà. Amb tot, el basquetbolista, que s'ha mostrat favorable a la iniciativa de disputar un partit de futbol de lliga a l'estranger, ha dit que la polèmica "aquí es veu diferent" i "s'ha de respectar".