Les penyes exigiran informació al Girona sobre el derbi a Miami

Ja fa dies que el tema porta cua i que no deixa ningú indiferent. Girona i Barça tenen tots els números d'enfrontar-se a Miami el proper mes de gener. El club, fins i tot, s'ha posat a treballar en les diferents alternatives per compensar l'abonat, en cas que això s'acabi produint. L'afició, però, encara no les té totes. N'hi ha que es posicionen a favor i d'altres, en contra; també, hi ha aquells que encara no ho veuen clar. És el cas dels penyistes. Tots tenen la seva opinió, però esperen una confirmació oficial. Ja sigui per part de la Lliga o de Montilivi, on fins ara no s'ha obert boca. La Federació de Penyes del Girona FC va reunir-se ahir al bar Nimitz del carrer Cor de Maria de la ciutat. El tema estrella no era pas cap altre que el derbi de la segona volta que, suposadament, s'ha de jugar als Estats Units. Les conclusions es podran llegir en un comunicat que faran públic avui al matí, en què exigiran al club que «aclareixi d'una vegada si anirem o no als Estats Units», com avançava Quim Alegret, el president. El Girona té previst posar a disposició dels abonats 5.000 entrades per al partit contra el Barça de la primera volta al Camp Nou. Això, si es va a Miami. «Queden molt poques setmanes i encara no sabem com gestionar aquest partit. Volem que se'ns faci cas. En funció del que se'ns digui, oferirem la nostrra postura», afegia.