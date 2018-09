Porro és el jugador que més pilotes recupera (31)

El fenòmen Pedro Porro no és pas flor d'un dia. Ni solució d'emergència, ni pedaç, ni res per l'estil. Tres jornades de Lliga i tres titularitats amb el Girona. Sense desentonar, creixent a cada partit, adaptant-se a la Primera Divisió i demostrant que, tot i tenir per davant un gran marge de millora, compta amb ingredients de sobres per ser un excel·lent futbolista. Almenys, ara, per esdevenir la revelació d'aquesta temporada. Farà 19 anys la setmana vinent, però ja té l'honor de liderar una de les classificacions estadístiques del campionat. Curiós, tot i la seva joventut i teòrica inexperiència. És qui més pilotes recupera. El primer en aquesta faceta. Són 31 les recuperacions; al voltant de la desena per partit. Gens malament per a un extrem, de clara vocació ofensiva, reconvertit a lateral. «El que més em costa és defensar, perquè mai ho he fet. Però si poleixo un parell d'aspectes segur que milloraré», declarava uns dies enrere. Tot i aquest teòric obstacle, compta més recuperacions que ningú, deixant enrere homes com Saúl, de l'Atlètic de Madrid (28); Wakaso, de l'Alabès (28); Arbilla, de l'Eibar (27); i Campaña, del Llevant (27).

Un argument més perquè Pedro Porro s'acabi consolidant al primer equip. Tot i pertànyer teòricament al filial, des del juliol que no s'ha entrenat ni una vegada amb el Peralada-Girona B. Ha fet tota la pretemporada a les ordres d'Eusebio i fa poc ampliava el seu contracte fins al 2023. Si juga set partits més a Primera, acabarà fent el salt i tenint fitxa amb els grans. Veient que el cos tècnic hi confia, sembla que això arribarà aviat. A més, la plantilla tampoc disposa d'un lateral dret específic i les opcions per ocupar aquella banda de la defensa són, més aviat, poques.

Borja rep de valent



Estadística a la mà, l'altre nom propi del Girona és el de Borja García. Res estrany, si s'agafa com a precedent l'última temporada. Llavors, el madrileny es va convertir en el jugador de Primera que més faltes va rebre al llarg de tot el curs. Va camí de repetir-ho. En tres jornades ja n'ha rebut 14, liderant aquesta particular classificació. Deixa enrere homes com Maxi Gómez (Celta), Manu (Alabès), Alcaraz (Valladolid) i Busquets (Barça), tots ells amb 9.