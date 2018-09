Sense aquell gran traspàs que s'esperava a Montilivi

Encara no s'havia acabat el mes de juny i el Girona ja havia fet tota, o gairebé tota, la inversió en fitxatges que ha acabat realitzant aquest estiu. Abans d'arribar el juliol, el club de Montilivi va executar les clàusules de compra de Marc Muniesa, aquesta era obligatòria per contracte, i de Johan Mojica. És a dir 5 milions d'euros per a l'Stoke City i 5 més per al Rayo Vallecano. Aquí, després que divendres passat es tanqués el mercat només s'hi han d'afegir els 200.000 euros pagats al per Jairo Izquierdo abans de cedir-lo al Cadis. En total, segons les xifres del portal especialitzat Transfermarkt, el Girona ha gastat aquest estiu 10,2 milions d'euros. Una xifra important, que el situa com el setzè equip del futbol espanyol que més ha invertit, però que, segurament, hauria acabat sent major si, com s'esperaven al club, el capítol d'ingressos s'hagués enfilat més amunt dels 3,3 milions euros aconseguits amb els traspassos de David Timor, Rubén Alcaraz i Farid Boulaya.

El darrer dia del mercat, el Las Palmas va pagar un milió i mig d'euros perquè el migcampista de Carcaixent, titular en els dos primers partits amb Eusebio, deixés la concentració a Vila-real per anar-se'n a jugar a Segona Divisió; el Valladolid es va quedar amb Rubén Alcaraz a canvi d'un milió; i el Metz va deixar vuit-cents mil euros per Farid Boulaya. El club n'esperava més. I no ho ha amagat. Noms com Portu, Stauni, Juanpe o el mateix Johan Mojica, abans de lesionar-se, han estat en el mercat aquest estiu. El davanter murcià va tenir un peu i mig al Sevilla de Pablo Machín, però el traspàs no es va acabar concretant. Ni el seu ni cap altre. Una xifra propera als vint milions d'euros per Portu, o inferior en els altres tres casos, hauria servit perquè el Girona multipliqués aquests 3,3 milions d'euros, que tot i això són històrics per al club, a les xifres d'alguns dels seus rivals a la lliga.

Els grans mengen a part. Madrid (que ha ingressat 133,5 milions d'euros) o Barça (82,2, sense comptar els 50 de Paulinho, que va marxar cedit amb una opció de compra obligatòria) són clubs acostumats a fer grans traspassos cada estiu. I, de fet, els necessiten per quadrar els seus balanços. O com a mínim intentar-ho. Un altre cas excepcional és l'Ahtletic Club que només amb els 80 milions d'euros que va cobrar del Chelsea pel porter Kepa Arrizabalaga ja s'enfila al quart lloc del rànquing dels clubs amb més ingressos del futbol espanyol. Amb els seus 3,3 milions el Girona ocupa la vint-i-cinquena posició i està relativament lluny, en ingressos d'aquest estiu, d'equips com Reial Societat (30,8) Llevant (28), Espanyol (25), Leganès (20), Rayo Vallecano (13) o Deportivo (20,8) i Màlaga (12,5) que la temporada passada van baixar a Segona Divisió. La Reial Societat en fa prou amb els 30 milions d'euros que va cobrar del Madrid per Odriozola (els altres 800.000 són pel traspàs del central Babic a l'Estrella Roja); mentre que el Llevant també té els seus 28 milions d'euros inclosos dins d'una mateixa operació: la venda de Jefferson Lerma al Bournemoth. Tots els casos són diferents, però els traspassos d'Odriozola o Lerma són dues operacions similars a la que el Girona pretenia fer amb Portu i no li va sortir bé: vendre un jugador que ha fet una gran temporada per una quantitat que et permeti ingressar suficients diners per fitxar un substitut i deixar diners a la caixa. Seguint amb la comparació entre vendre Odriozola i no fer-ho amb Portu. La Reail Societat ha tancat l'estiu amb un balanç de 18 milions d'euros guanyats i el Girona de 7 milions perduts. Això, però, només són els freds números perquè després cal valorar si l'equip de Montilivi es podia permetre el luxe de quedar-se sense Portu i si la Reial Societat, que s'ha gastat 12 milions en un migcampista (Mikel Merino), trobarà a faltar molt a un Odriozola que, de moment, encara no ha debutat amb el Madrid després de lesionar-se a l'estiu.



Els diferents balanços

El Girona ha ingressat 3,3 milions d'euros i l'Atlètic de Madrid 45. La diferència és molt gran, però les xifres d'ingressos no s'expliquen prou bé si arriben separades de les de despeses. En aquest cas, el Girona ha gastat 10,2 milions (un balanç negatiu de 6,9 milions); mentre que l'Atlètic de Madrid ha posat a les mans del Cholo Simeone la millor plantilla que ha tingut mai fitxant per valor de 123 milions i mig d'euros (el francès Lemar en costar 70).

Amb un balanç negatiu de 78,5 milions d'euros, l'Atlètic de Madrid és l'equip del futbol espanyol que més ha gastat un cop es descompten els ingressos per davant del València que es queda gaire enrere després de gastar-se 125 milions (començant pels 40 de Guedes i els 25 de Kondogbia) i ingressar-ne 57 (la Juventus n'hi va pagar 40 per Cancedo) amb un balanç negatiu de 67. Per la seva part, el Barça ha tancat l'estiu amb uns resultats de 43 milions d'euros més gastats en fitxatges (125 amb Malcom, Lenglet, Arthur i Arturo Vidal) que no pas ha ingressat: gràcies als traspassos de Mina, Digne o Deulofeu. Transfermarkt comptabilitza la marxa de Paulinho al Guangzhou Evergrande com una cessió. I ho és, però amb una opció de compra obligatòria de 50 milions d'euros que si es comptabilitzés com a venda, com fan altres estudis, situaria els blaugrana com l'equip que més ingressa just per davant del Madrid i els seus 133 milions (117 de Cristinao Ronaldo).