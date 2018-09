Jovent Gironí farà accions de protesta en contra d'un Girona-Barça a Miami

La Penya Jovent Gironí ha proposat a travès d'un comunicat fet públic aquest matí una vaga d'aficionats del Girona com a senyal de protesta per la decisió de LaLliga (i dels dos clubs) d'anar a jugar a Miami el derbi contra el Barça i no a Montilivi. En la nota aquests aficionats asseguren que no accepten cap de les tres possibles compensacions que oferiran als abonats (viatjar a Miami, anar al partit del Camp Nou més un 20% de descompte en el carnet o un 40% de rebaixa) "perquè volem que el club compleixi el contracte firmat en el moment de fer-nos abonats i on ens prometien poder veure 19 partits de lliga a Montilivi".

D'aquesta manera la penya, la primera que s'oposa obertament a dur el derbi als EUA, anuncia una campanya "en contra d'aquesta decisió en forma de protestes en els següents partits que es disputin a casa". En el comunicat afageixen que "volem fer una crida a l'afició i a la resta de penyes per tal que s'uneixin a aquesta protesta i estiguin disposats a fer una vaga d'aficionats, si és necessari".