La Lliga fixa el Girona-Barça a Miami per al 26 de gener i millora les compensacions

El Girona-Barça de la 21a jornada de la Primera Divisió es jugarà el dissabte 26 de gener al Hard Rock Stadium de Miami, segons un document propi de la Lliga que ha dirigit a l'afició. En aquest escrit la patronal fixa diverses millores en les compensacions que rebrien els abonats del Girona si finalment el partit s'acaba jugant als Estats Units. Dimecres una reunió entre Aficions Unides, la plataforma que engloba les penyes de tots els clubs de Primera i Segona, i on també hi ha les del Girona, amb la Lliga, va perfilar unes condicions encara millors per als aficionats que vulguin anar a Miami. Amb la benedicció del president Javier Tebas, el gran impulsor de la iniciativa. La Lliga, a pesar de l'oposició de l'AFE i de la Federació Espanyola, segueix amb la directa posada per lligar com més aviat millor tots els detalls d'un Girona-Barça a 7.500 quilòmetres de casa. El mateix dia que des de Madrid alguns mitjans revelaven que el partit està en perill perquè es necessiten fins a sis permisos diferents, es filtrava un document propi de la Lliga on es confirmava que el derbi es faria a Miami el dissabte 26 de gener a 3/4 de 9 del vespre (hora catalana), sis hores menys als EUA.

L'escrit especifica les diverses millores a les compensacions que el Girona prepara per als seus abonats i que van transcendir dimarts passat. D'aquesta manera, segons el document que es va discutir en la trobada, es rebaixa el preu del dipòsit que hauran de pagar els qui decideixin fer el viatge llampec gratuït a Miami (de 500 a 250 euros, amb l'afegit que si volen diversos membres d'una mateixa família en faran prou amb un únic ingrés de 400). El finançament del desplaçament va a càrrec de la Lliga, segons consta.

També s'ha millorat l'opció de passar el cap de setmana a Miami. Inicialment la idea del Girona era que qui volgués quedar-se una nit més pagués 600 euros. Ara en seran 450 i n'inclourà dues, en un hotel de quatre estrelles. El límit de viatges gratuïts es manté en 1.500 inscripcions. La segona possibilitat que tindran els abonats de rebre una compensació per no veure el Barça a Montilivi serà disposar de 5.000 entrades per anar al derbi del Camp Nou el proper diumenge 23 de setembre, més un 20% de descompte en el preu del carnet d'aquest curs. El document no ho diu, però el viatge a Barcelona també s'oferirà de forma gratuïta. És un dels aspectes que s'estan tancant. L'altre punt, que qui no vulgui anar a Miami ni al Camp Nou rebi un 40% del preu de l'abonament, es manté inalterable.

Hores després que es conegués aquest document, el Girona confirmava per primera vegada que accepta la proposta que li ha fet la Lliga per disputar el partit contra el Barça a Miami el proper 26 de gener. El club raonava en un comunicat que havia acceptat «entenent que és una gran possibilitat d'expansió i de creixement no només pel club sinó també per la nostra ciutat i el nostre territori. Fa poc més de tres anys es lluitava per no desaparèixer i ara el nostre objectiu és consolidar-nos a la Primera Divisió».