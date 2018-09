La negativa de Rubiales pot ser el gran obstacle a salvar per Javier Tebas

LaLliga, el Girona i el Barça donen per fet que el partit es jugarà als EUA. Però segons apuntava ahir el diari As, tot plegat encara no s'ha fet oficial perquè diversos agents han de donar el seu vist-i-plau i no ho fan fet. Segons aquesta informació per jugar a Miami caldria que la Federació Espanyola acceptés que un dels partits de Primera es disputés a l'estranger i, ara per ara, semblaria que Luis Rubiales no està per la labor. La FIFA, com a màxim organisme regulador del futbol també hi ha de donar la seva conformitat. Igual com la Federació dels Estats Units, la CONCACAF i la UEFA, a banda del Consell Superior d'Esports. A tot plegat també caldrà resoldre la negativa dels futbolistes, que ja van amenaçar amb una vaga, a travès de l'AFE, si la idea d'anar als EUA tirava endavant.

Malgrat aquests obstacles aparents, Tebas segueix a la seva, treballant de bracet amb el Girona i el Barça en l'organització del partit. De moment ja ha millorat les contraprestacions que hauran de rebre els abonats del club gironí, en un document que encara es pot acabar de perfilar amb nous detalls.



Pau Gasol ho veu «interessant»

Mentretant, el jugador dels Spurs de San Antonio Pau Gasol ha considerat interessant que LaLiga Santander es plantegi jugar un partit als Estats Units, una fórmula que, segons va recordar, l'NBA aplica des de fa anys en mercats com el mexicà i l'europeu.

En la presentació a Barcelona del seu llibre B ajo el aro, l'internacional català ha opinat sobre la possibilitat que el Girona-Barcelona, de la jornada 21, pugui disputar-se a Miami el 27 de gener.

«A mi la internacionalització i jugar un partit en terres americanes em sembla una idea interessant. Si s'han de muntar xàrters a tota l'afició del Girona, endavant», va apuntar el pivot, que va admetre que cal una bona «compensació» pels abonats gironins que no veuran el Barça a Montilivi.