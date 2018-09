La plantilla del Girona canvia per un dia la pilota de futbol pel pàdel

La plantilla del Girona va viure ahir una jornada de treball diferent. Per un dia, els futbolistes van canviar la pilota de futbol per la raqueta de pàdel, en una sessió que els va tenir ocupats a les pistes del x3 de Sant Gregori. Eusebio és la primera vegada que recorre a aquesta mena d'entrenaments, que en l'anterior etapa de Pablo Machín s'havien convertit en força habituals en setmanes com l'actual, on hi ha una aturada de la Lliga pels partits de seleccions, o abans de duels de gran trascendència, per treure pressió als jugadors.





La plantilla ha estat exercitant-se aquesta setmana a La Vinya pensant en el duel amb el Celta del dia 17 (21.00). Ho fa sense Bounou ni Stuani, concentrats amb les seves seleccions. El marroquí juga dissabte, mentre que avui li toca a l'uruguaià, a Houston, contra Mèxic.Per altra banda la Lliga va fer oficials els horaris de la jornada 8. El Girona-Eibar es jugarà el dissabte 6 d'octubre (13.00) després de diverses jornades a Montilivi encadenant partits fora del cap de setmana (Celta i Betis).