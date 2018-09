Rubiales creu que el Girona-Barça a Miami "no és viable"

L'actual president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, ha afirmat que Javier Tebas, màxim responsable de LaLliga, ha "ignorat a clubs i jugadors" amb un "comportament terrible i mancat de respecte" a l'hora de decidir que un partit de la Primera Divisió espanyola s'acabi celebrant a Miami (Estats Units). En aquest cas, fa referència al derbi entre el Girona i el Barça, que té molts números de jugar-se al Hard Rock Stadium.

"Javier Tebas va parlar amb tots menys amb les persones amb les que havia de parlar", ha indicat Rubiales en una entrevista al diari britànic 'The Guardian'. "És una falta total de respecte, infidel i incomprensible. Aquest president exigeix ??molt als altres quan el seu propi comportament deixa francament molt a desitjar. No hem tingut ni una sola trucada", va afegir el president de la RFEF.

"No he vist el contracte, així que no puc dir molt, però diré això: el president de la FIFA protegeix la competència interna i portar LaLliga a un altre lloc representa una invasió a aquest país. Ha ignorat per complet als jugadors i fins i tot a els clubs, signant un contracte amb un país privat durant deu o quinze anys. El seu comportament ha estat terrible", ha assenyalat Rubiales.

En aquest sentit, l'exfutbolista va recordar que Tebas fa tot això de manera "grollera". "Ha signat un acord que no li correspon signar. El que ha signat no té valor. No significa res sense la nostra autorització, així que veurem el que passa amb aquest partit", va afegir en referència al duel entre Girona i Barça que disputaria el 26 de gener a Miami.