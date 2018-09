Tebas diu que hi ha un 90% d'opcions de dur el Girona-Barça als EUA

El president de LaLiga, Javier Tebas, ha confirmat la intenció de portar a Miami (Estats Units) el Girona-Barcelona de la jornada 21 del mes de gener, a falta de parlar-ho amb l'AFE i demanar autoritzacions a cinc institucions, però és un "90% optimista" que tirarà endavant, descartant cap manifestació política.

El partit entre els dos equips catalans ha despertat les veus de formacions polítiques preocupades per la possibilitat que la trobada es converteixi en una representació independentista.

Tebas ha assegurat que no és un problema real: "L'any passat es va jugar a Miami i els aficionats del Barça dels Estats Units no van fer apologia de l'independentisme, no és un tema en què estiguin ficats", ha dit.

"La gent es creu que es traslladaran els 20.000 que criden al Camp Nou. Cal conèixer quin és l'aficionat que acudirà a aquests partits. Els clubs tenen ganes que això sigui apologia de l'independentisme. Serà l'aficionat que ha anat a veure el Barça durant els tornejos d'estiu. Jo vaig ser al Clàssic de Miami i no vaig veure cap estelada, cap problema, ni pancartes", ha afegit.

"No creem un incendi on no n'hi ha, però LaLiga, els Estats Units, la policia americana, el Barça i el Girona volem una festa del futbol. No volem política en aquest partit, hi anem amb la feina de la marca Espanya", ha insistit, sense deixar clar tampoc si sonarà l'himne d'Espanya.

"Als Estats Units es toquen els himnes als partits. Als Estats Units hi ha un respecte pels himnes i el tindrem tots els que hi anem quan sonin. Jo respecto el protocol dels Estats Units", ha assenyalat.

Tebas ha explicat al seu torn l'origen de la iniciativa de portar el futbol espanyol als Estats Units.

"L'estiu passat ja va sorgir la idea en el Clàssic a Miami i l'amo de la companyia li ho va comentar al Madrid i al Barça, de portar un partit de la lliga amb ells. Ho mantenim tot amb discreció, no és gens fàcil", ha apuntat, confirmant que el Girona-Barça, amb tots dos clubs ja postulats a favor, serà la trobada que intentin portar a territori americà.